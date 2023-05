Jumlah Mobil Hybrid Meningkat, Perusahaan Chemical AS Garap Bisnis Perawatan

Makin banyaknya mobil hybrid yang disukai masyarakat Indonesia karena lebih ramah lingkungan dan irit pemakaian bahan bakar mendatangkan peluang bisnis baru yakni perawatan kendaraan khusus hybrid. Adalah BG Products Inc., perusahaan chemical asal Amerika Serikat yang melihat peluang untuk memasarkan produk-produk chemical perawatan mesin kendaraan di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Makin banyaknya mobil hybrid yang disukai masyarakat Indonesia karena dinilai lebih ramah lingkungan dan irit pemakaian bahan bakar mendatangkan peluang bisnis baru yakni perawatan kendaraan khusus hybrid.

Adalah BG Products Inc., perusahaan chemical asal Amerika Serikat yang melihat peluang untuk memasarkan produk-produk chemical perawatan mesin kendaraan di Indonesia.

Melalui partner lokalnya PD Karya Prima Utama, BG Indonesia menawarkan berbagai produk servis kendaraan mulai dari mesin motor, mobil penumpang, kendaraan besar, alat berat, kapal sampai pesawat terbang.

Produk BG yang diniagakan di Indonesia diproduksi dan diim[por langsung dari pabrik BG di Wichita, Amerika Serikat.

"BG Indonesia melihat bahwa kendaraan berjenis Hybrid Electric Vehicle (HEV) mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena terkenal dengan kelebihannya yaitu hemat bahan bakar," ungkap Asia Pacific Market Manager BG Products, Craig Guzinsky pada konferensi pers pengenalan produk BG di Jakarta, Kamis sore, 25 Mei 2023.

Dia mengingatkan, mesin mobil hybrid yang terdiri dari dua sumber tenaga ini jika tidak dirawat dengan baik dapat menimbulkan beberapa masalah, apalagi berkendara di kondisi Indonesia yang padat kendaraan dan cuaca yang panas.

Mesin hybrid yang tidak selalu bekerja dapat menyebabkan bahan bakar cenderung lebih lama tertimbun di tangki, sehingga timbul uap air di dalam tangki bensin akibat kondensasi.

Ketika hal itu terjadi, maka bahan bakar akan mudah teroksidasi serta menimbulkan korosi pada komponen mesin yang dapat menyebabkan masalah pada kendaraan hybrid.

Senior Technical Support Specialist BG Products, Ryan Weems mengatakan, BG Indonesia menjadi yang pertama di Indonesia menghadirkan solusi untuk kendaraan hybrid yaitu Hybrid Performance Service Kit dengan formula yang lebih efektif untuk mesin HEV.

"Produk ini dirancang untuk bisa digunakan pada kendaraan dengan segala kondisi cuaca. Soal standar kualitas bahan bakar, BG perhatikan kondisi bahan bakar di banyak negara, termasuk bahan bakar berkualitas kuramg bagus," ungkap Ryan menjawab pertanyaan media pada sesi tanya jawab.

Dia menegaskan, pemakaian bahan bakar yang buruk berisiko memicu deposit karbon yang lebih cepat/lebih banyak. Karena itu, menurutnya, produk chemical seperti dari BG ini semakin dibutuhkan.

"Formula chemical ini bisa membersihkan piston ring dan internalnya, bagian-bagian pada mesin di mobil lama dibersihkan sehingga performa memjadi seperti baru," terangnya.

"Paket deterjen pada BG bekerja menghilangkan endapan karbon, mengembalikan fungsi ring piston, mengembalikan kompresi di ruang bakar, dan menurunkan pemakaian pelumas.

Manfaatnya, bisa menurunkan risiko hilangnya volume oli, menurunkan emisi gas buang berbahaya dan mengembalikan tenaga mesin.

Hybrid Performance Service Kit terdiri dari tiga rangkaian produk yaitu BG Platinum 44K for Hybrids, BG Advanced Formula MOA for Hybrids, BG EPR for Hybrids yang dapat merawat mesin HEV sehingga bebas dari masalah dan kendaraan hybrid dapat bekerja lebih maksimal dan prima.

Untuk mulai menggarap pasar lokal Hybrid Performance Service Kit dalam waktu dekat akan mulai diperkenalkan ke konsumen melalui jaringan bengkel umum dan bengkel agen pemegang merek terutama di wilayah Jabodetabek.