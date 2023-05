Kendaraan Listrik Dukung Pemerintah Indonesia Capai Target Net Zero Emission Tahun 2060

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Goeasy Smart Technology, produsen kendaraan listrik GoEasy memperkenalkan produk motor listrik dan kabinet penukar baterai motor listrik yang memungkinkan pengemudi menukar baterai dengan cepat dalam tujuh detik.

Dengan kabinet penukar baterai Go Easy, pengemudi dapat terus mengendarai kendaraan, tanpa khawatir kehabisan daya.

Direktur Goeasy Smart Technology, Xuelong Wang mengatakan, GoEasy mengintegrasikan riset, pengembangan dan manufaktur yang fokus pada pengembangan paket baterai EV dan lithium.

Dari proses pengembangan dan manufaktur, serta pengalaman panjang di Cina dan India, pihaknya memperkenalkan produk motor listrik bernilai ekonomis yang memudahkan pemakainya, khususnya dalam penggunaan dan penggantian baterai saat dalam perjalanan.

Dia menyampaikan hal tersebut saat tampil sebagai pembicara di sesi diskusi interaktif bertajuk “Exploring New Battery Technologies And Battery Management Systems”, di acara Indonesia International Trade Show for Automotive Industry (INAPA) 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Selain Wang, diskusi tersebut menghadirkan pembicara Evvy Kartini yang merupakan Founder National Battery Research Institute (NBRI).

“Kami berharap bisa menjadi bagian pertumbuhan ekonomi di Indonesia. GoEasy membuka peluang kerjasama dengan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, pengelola dan pelaku usaha transportasi online, serta kelompok usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Bersama-sama kita bisa mendorong masyarakat ambil bagian dalam transisi energi,” kata Wang seperti dikutip Minggu (28/5/2023).

Dalam diskusi tersebut, Xuelong Wang dan Evvy Kartini sepakat bahwa peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan elektrik memiliki banyak manfaat, terutama dari sisi ekonomi.

Selain ramah lingkungan, kendaraan listrik bisa menekan biaya bahan bakar.

“Dengan perhitungan secara umum, motor listrik memiliki angka jauh lebih murah jika dibandingkan dengan motor dengan bahan bakar bensin. Perawatannya juga relatif lebih mudah,” ujar Wang.

Menurutnya, GoEasy siap membuka showroom dengan konsep COCO (company owned company operated) di Jakarta.

Sekaligus mengedukasi masyarakat tentang berbagai manfaat kendaraan listrik, seperti efisiensi, hemat biaya, dan ramah lingkungan, yang akan membawa perubahan signifikan dalam menekan jumlah emisi karbon di Indonesia.

Dengan teknologi yang dimiliki, GoEasy mendukung Pemerintah Indonesia mencapai target Net Zero Emission tahun 2060.