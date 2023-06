Didukung Perbankan dan Multifinance, IIMS Surabaya Digelar 31 Mei-4 Juni 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2023 digelar mulai 31 Mei hingga 4 Juni 2023, berlokasi di Grand City Convention & Exhibition, Surabaya, Jawa Timur.

Perbankan dan multifinance yang ikut mendukung pameran otomotif tersebut yaitu, Bank Danamon Indonesia dan Adira Dinamika Multi Finance, dan MUFG Bank Ltd. (MUFG).

“Kami mendukung ekosistem industri otomotif di Surabaya dan Jawa Timur, karena kami menilai kota dan daerah tersebut sebagai pemain penting dalam industri otomotif Indonesia," ujar Tadanobu Hirano, Managing Director, MUFG Deputy Head of Japanese Corporate Banking for Indonesia, MUFG Bank, Ltd dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).

Selain itu, dia bilang IIMS kali ini juga lebih spesial karena ada konser Infinite Live, yang menghadirkan musisi-musisi ternama Indonesia. Sehingga, selain menikmati pameran otomotif, para pengunjung juga dapat sekaligus nonton konser.

Di sisi lain. Adira Finance turut hadir dalam gelaran IIMS Surabaya. Melalui kehadiran Adira Finance di IIMS 2023 Surabaya kali ini, perseroan menargetkan untuk mendapatkan pertumbuhan pembiayaan transaksi sebesar 20 persen jika dibandingkan dengan IIMS Surabaya tahun lalu.

Dalam gelaran IIMS Surabaya 2023, Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG kembali menawarkan berbagai program dan promosi bagi para nasabah Danamon dan pengunjung pameran.

Di IIMS Surabaya 2023 ada sejumlah promo menarik yang Danamon siapkan. Di antaranya bunga spesial hingga hadiah langsung berupa voucher belanja hingga Rp 500 ribu.

