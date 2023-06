Punya Duit Rp 2,2 Miliar? BMW Rilis BMW 735i dan i7 Terbaru Bisa Jadi Pilihan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BMW Indonesia merilis dua line up terbarunya, yakni BMW 735i dan BMW i7 xDrive60 di pabrik perakitannya di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (6/6/2023).

Kedua model ini mengusung desain elegan nan modern, dilengkapi teknologi ramah lingkungan yang inovatif.

Khusus model BMW 735i, BMW Indonesia mulai melakukan perakitan lokal di Sunter, Jakarta pada 6 Juni 2023.

Baca juga: Panasonic Inves 4 Miliar Dolar AS Bangun Pabrik Baterai EV untuk Stellantis dan BMW

Yang membuat kesan mewah mobil ini kian kuat ialah desain interior layaknya home theater berukuran layar 31 inch.

Menyoal performa, sedan paling mewah BMW 735i mengusung mesin 3.000 cc 6 silinder dengan bantuan Twin Power Turbo.

Perpaduan mesin ini mampu menghasilkan tenaga 272 hp pada 5.000-6.500 rpm dan torsi puncak 400 Nm di rpm1.750-4.500 yang disalurkan melalui transmisi 9 Speed Steptronic.

Sementara untuk varian listrik atau i7, BMW masih didatangkan langsung atau CBU (Completely Built Up) dari Jerman.

Mobil ini mengusung jantung pacu dua motor listrik yang bisa menghasilkan daya 544 hp dan torsi 795 Nm. Untuk lari dari 0-100 km hanya membutuhkan waktu 4,7 detik.

President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan, mengatakan All New BMW 735i melengkapi mobil-mobil BMW yang dirakit di Indonesia.

Baca juga: Desain Baru Galaxy S23 Ultra 5G Tampilkan Logo BMW M di Casing

"Kami perkenalkan All New Series 7 sebagai komitmen kami untuk menambah model yang dirakit secara lokal," tutur Ramesh saat peluncuran BMW The New 7 di Gaya Motor Raya, Sunter, Jakarta Utara, Selasa (6/6/2023).

Harga BMW seri 7 baru M Sport versi ICE (Internal Combustion Engine) dilego ke konsumen dengan kisaran Rp 2,2 miliar. Sedangkan untuk BMW i7 BEV dibanderol Rp 3,4 miliar. Kedua harga ini off the road.