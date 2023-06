Ford Ranger Raptor dan Everest Titanium Resmi Diniagakan di Indonesia, Harga Tertinggi Rp 1,1 Miliar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - RMA Indonesia meluncurkan generasi terbaru kendaraan double cabin Ford Ranger Raptor dan SUV 7-seater Ford Everest Titanium di pasar Indonesia, Kamis (8/6/2023).

RMA Indonesia memasarkan Ford Everest dalam dua varian yakni Everest 2.0L XLT (4x4) A/T dan Everest 2.0L Titanium (4x4).

Sedangkan Ford Ranger ditawarkan dalam empat varian, yaitu Ranger Base 2.0L (4x4) M/T, Ford Ranger XLT 2.0L (4x4) A/T, Ford Ranger Wildrak 20L (4x4) A/T, dan Ford Ranger Raptor 2.0L (4x4) A/T.

Baca juga: Produksi Dilanjutkan, Ford Kerek Harga Pick Up EV F-150 Lightning

Harga jual kendaraan ini mulai dari Rp 481 juta hingga Rp 1,103 miliar

Ford Ranger Raptor dibekali mesin diesel bi-turbo 2.0L (dengan daya 210 PS & torsi 500 Nm) dan transmisi otomatis 10-speed E-Shifter.

Ini merupakan kendaran double cabin pertama di kelasnya yang menawarkan tujuh mode berkendara untuk medan on road di perkotaaan hingga medan jalan rusak di pegunungan dan alam bebas.

Mode berkendara tersebut adalah mode Normal untuk penggunaan sehari-hariing hga mode Baja yang terinspirasi dari balapan off-road paling brutal di dunia, yaitu #Baja1000.

Ranger Raptor telah meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk penghargaan Best Lifestyle 4X4 Pickup Truck in Malaysia dan 2023 Drive Car of the Year in Australia. Raptor juga meraih penghargaan Women's World Car of the Year 2023 hasil pilihan 63 jurnalis otomotif wanita dari 45 negara di lima benua.

Baca juga: RMA Indonesia Targetkan Jual 600 Unit Ford Ranger dan Everest di Tahun 2022

Ford Everest Titanium tersedia dalam varian 4x4 dengan didukung mesin diesel 2.0L Bi-turbo dengan transmisi matik 10-speed automatic transmission dengan E-Shifter bertenaga maksimum 210 PS pada 3.750 rpm dan torsi sebesar 500 Nm pada 1.750-2.000 rpm.

Ini menjadikan Everest Titanium SUV keluarga dengan kemampuan off-road seperti Ranger.

Country Manager RMA Indonesia Pinaki Mukherjee, mengatakan Raptor dituujukan untuk pecinta offroad, termasuk para bikers yang ingin membawa motornya untuk berpetualangan serta membidik yang yang menyenangi petualangan berkendara dengan pengalaman menyetir sendiri kendaraannya.

Untuk mendukung penjualan Everest Titanium dan Ranger Raptor, RMA Indonesia saat ini mengelola total 26 diler yang mencakup full services network.

"Di Jakarta kita baru punya 1 diler dan akan nambah 1 lagi di akhir bulan. Kita menerapkan strategi bisnis kita tumbuh eksponensial," ungkap Pinaki Mukherjee.