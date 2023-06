Daihatsu Kumpulkan Puluhan Klub Mobil untuk Lakukan Hal Ini

New Terios hadir dengan tiga penyegaran utama, yakni pada sisi Eksterior, Interior, serta Fitur Keamanan dan Keselamatan. New Terios tersedia dalam beberapa varian, mulai dari varian X, R dan R Custom.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daihatsu mengumpulkan 21 klub mobil yang terdaftar resmi di Daihatsu Official Club untuk mengenalkan New Terios di PT Astra Daihatsu Motor–Head Office, Jakarta.

Marketing People Development Department Head PT Astra Daihatsu Motor Ben Faqih, mengatakan komunitas merupakan representasi pelanggan setia Daihatsu.

"Oleh itu, kegiatan ini bertujuan selain untuk memberikan kesempatan pertama untuk mengetahui produk baru Daihatsu lebih awal kepada anggota, sekaligus meningkatkan tali silaturahmi baik antara Daihatsu dengan komunitas, maupun antar komunitas," tutur Ben akhir pekan lalu.

New Terios hadir dengan tiga penyegaran utama, yakni pada sisi Eksterior, Interior, serta Fitur Keamanan dan Keselamatan. New Terios tersedia dalam beberapa varian, mulai dari varian X, R dan R Custom.

New Terios juga tersedia dalam varian aksesoris ADS yang dapat dipilih, serta memiliki 6 pilihan warna yang diantaranya memiliki 2 warna baru yakni Silver Metallic dan Greenish Gun Metal bisa dipilih sesuai selera dan karakter pelanggan.

"Sahabat Klub Daihatsu tak hanya sebagai bagian dari pelanggan, namun juga merupakan keluarga besar bagi Daihatsu. Oleh itu, kami ingin memberikan kesempatan kepada Sahabat Klub untuk langsung merasakan pengalaman berbeda dari New Terios beserta beragam keunggulan fitur canggih terkini yang dimilikinya," ungkapnya.

Pengurus Pusat All New Rush Terios Indonesia Imam Wahyudi, menyampaikan penambahan fitur keamanan dan desain menjadi nilai plus untuk New Terios.

"Dengan adanya penambahan fitur keselamatan berupa 6 SRS Air Bag di varian R Custom, serta pilihan warna baru, ditambah harganya yang tetap kompetitif untuk SUV 7-penumpang menjadi daya tarik tersendiri bagi saya," jelas Imam.

Sebagai kendaraan petualang, New Terios ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 238.550.000 – Rp 305.750.000 (OTR DKI Jakarta).

Adapun ke-21 Sahabat Klub mobil Daihatsu tersebut, terdiri dari Daihatsu Taruna Club (DTC), Daihatsu Ayla Indonesia (DAI), Club Ayla Indonesia (CAI), Avanza Xenia Indonesia Club (AXIC), Calya Sigra Club (CALSIC), Gran Max Luxio Indonesia (MAXXIO), Taruna Owners (TO), Classy Charade Winner (C2W), Daihatsu Zebra Club (ZEC), Sirion Community (Sirionity).

Kemudian, Ceria Club Indonesia (CCI), Daihatsu Xenia Indonesia Club (DXIC), Sirion Indonesia Club (SIC), Sigra Club Indonesia (SICI), Taft Diesel Indonesia (TDI), YRV Owner Indonesia (YOI), Raize Rocky Indonesia (RR-id) dan tentunya 4 komunitas Terios yaitu: Terios Club Indonesia (TCI), All New Rush Terios Indonesia (ALERT!), Terios Rush CLUB indonesia (TERUCI), dan Terios Indonesia (TID).