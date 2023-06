Lexus Resmi Niagakan RZ Listrik dan RX Hybrid Berperforma Tinggi di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lexus Indonesia resmi merilis dua mobil terbarunya, yakni The All New Lexus RZ dan RX Hybrid Electric Performance di Jakarta, Selasa (20/6/2023). Lexus RZ sebelumnya sudah dikenalkan pada pameran otomotif GIIAS 2022 lalu. RZ 450e Luxury merupakan mobil listrik pertama dari Lexus di Indonesia.

Mobil ini menggendong baterai berkapasitas 71,4 kWH, dilengkapi dengan Thermal Management System yang berfungsi untuk menjaga suhu baterai dan memiliki jarak tempuh hingga 400 km.

Lexus RX Hybrid Electric Performance (RX 500h F Sport+) merupakan varian tertinggi RX Series. Khusus pada varian ini, Lexus menggunakan Turbo Hybrid System pertama di kelasnya, serta beberapa ubahan dan penambahan baik dari segi desain, tenaga dan fitur yang membuatnya semakin tangguh.

Mesin pada Lexus RX Hybrid Electric Performance menggunakan mesin Turbocharged yang ditambah dengan Parallel Hybrid System. Dilengkapi dengan baterai tipe nickel-metal hydride (NiMH) dengan daya 288V, Lexus RX 500h F Sport+ mampu menghasilkan tenaga sebesar 366Hp.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma, mengatakan The All New Lexus RZ merupakan dedicated BEV model pertama Lexus dan The All New Lexus RX Hybrid Electric Performance yang merupakan tipe tertinggi dari seluruh jajaran The All New Lexus RX.

Baca juga: Harga Lexus RZ Belum Keluar, Tapi Peminat Bisa Daftar untuk Dapatkan Unit

"Ini merupakan momen yang kami nantikan karena dengan kehadiran kedua model ini, kembali menunjukkan komitmen Lexus dalam memberikan kemewahan yang personal (Making Luxury personal) melalui pilihan kendaraan elektrifikasi yang paling lengkap di Luxury Market Indonesia," tutur Bansar saat peluncuran di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

The All New Lexus RZ ditawarkan dengan harga Rp 2,2 miliar dan RX Hybrid Electric Performance sebesar Rp 1,96 miliar.