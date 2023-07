Tips dan Rekomendasi Mobil yang Cocok untuk Generasi Milenial

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Bagi kamu generasi milenial dan ingin meminang mobil pertama sebagai kendaraan yang akan mendukungmu beraktivitas kemana saja.

Jangan sampai salah pilih mobil. Sebab, mobil yang kurang sesuai dengan aktivitas mobilitas kamu bisa saja malah merepotkan.

Dealer terbesar Toyota Auto2000 memberikan tiga tips menentukan mobil impian khusus kaum milenial:

Baca juga: Adu Kuat Spesifikasi Toyota All New Yaris Cross vs Honda HR-V

1. Perhitungkan Budget

Langkah pertama ini sangat krusial dan menentukan tahapan berikutnya. Tentukan berapa harga beli yang logis dan sesuai budget keuangan.

Jangan paksakan membeli mobil lebih ke arah lifestyle dan lebih mahal dari rencana supaya tidak memberatkan di kemudian hari lantaran masih ada biaya lain, apalagi untuk kamu yang sedang kuliah.

Di sini, orang tua dituntut kearifan untuk memberikan pemahaman kepada anak supaya tidak menuntut di luar kemampuan.

2. Diskusikan dengan Anak

Sebelum membelikan mobil untuk anak yang baru masuk kuliah, pastikan mereka telah memiliki SIM A sebagai syarat utama.

Selanjutnya, tentukan tipe mobil yang sesuai keinginan anak namun tetap dalam koridor keuangan keluarga.

Tampilan luar jelas menjadi salah satu agenda pembicaraan awal. Buah hati pasti ingin mobil yang punya tampang kekinian dan stand-out.

Bicara kebutuhan, biasanya generasi milenial dan Gen Z ingin mobil ringkas dan simpel ala model hatchback yang memiliki style yang memikat hati, efektif untuk mobilitas harian, performa mesin prima, ditambah hemat bensin.

Baca juga: Gara-gara Prototipe Ayla EV, Menperin Tantang Daihatsu Produksi Elektrifikasi di Indonesia

Banyak pilihan mobil hatchback Toyota yang pas dipakai oleh remaja mulai dari All New Agya mulai Rp 159,7 juta dan All New Agya GR Sport mulai dari Rp 237,5 juta.