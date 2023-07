Mobil SUV Hyundai Exter Meluncur di India, Bawa Fitur hingga Sensor Canggih, Harga Mulai Rp 110 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI – Ditengah persaingan ketat para produsen mobil global, Hyundai Motor Company kembali membuat gebrakan baru untuk pasar India lewat peluncuran SUV anyar yakni Hyundai Exter.

Tak hanya menawarkan varian manual, dalam peluncurannya kali ini Hyundai juga menghadirkan varian transmisi otomatis AMT bagi para pelanggan setianya.

Melansir dari Cartoq, Hyundai Exter hadir dengan tampilan ala mobil hatchback. Untuk menghadirkan nuansa SUV khas Hyundai, pabrik asal Korea Selatan ini menambahkan aksen ground clearance dan kid plate pada bagian bumper depan dan belakang mobil.

Sementara bagian over fender memiliki desain warna hitam yang dipadu pelek 15 inci alloy. Kemudian pada pengaturan headlamp SUV ini dirancang dengan LED daytime running berbentuk H dan proyektor LED di bagian depan.

Dari segi bodi, Hyundai Exter dibuat menggunakan basis Grand i10 Nios dan Aura dengan panjang 3,815 meter, lebar 1,71 meter, tinggi 1,631 meter dan wheelbase 2,45 meter. Kendati ukurannya mungil namun Hyundai Exter memiliki berbagai pilihan fitur dans ensor canggih yang lengkap.

Diantaranya seperti tombol start-stop, kursi pengemudi yang dapat diatur ketinggiannya, hingga ada panel sunroof. Kemudian ada pengisi daya nirkabel, ventilasi AC belakang, sistem pemantauan tekanan ban atau TPMS, serta dashcam built-in.

Selain itu Hyundai Exter juga memiliki layar monitor 8 inch yang sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Di bagian unit keselamatan pengguna Hyundai Exter dibekali dengan fitur ESC, hill assist control, ABS plus EBD, enam airbag, Isofix, sensor dan kamera parker serta pengingat sabuk pengaman yang tersedia bagi semua tempat duduk.

Beralih ke bagian daya pacu, SUV anyar dari Hyundai ini dijalankan oleh mesin bensin 1.2 liter, tenaga 83 hp dan torsi maksimum 113,8 Nm mirip seperti para pendahulunya yakni Hyundai Grand i10 Nios, Aura, i20, dan Venue.

Untuk konsumsi bahan bakar mesin bensin manual, Hyundai mengklaim mobil barunya hanya memakan BBM 19,4 km per liter, pada jenis AMT 19,2 km per liter. Sementara versi CNG bisa sampai 27,1 km per liter.

Harga Hyundai Exter

Harga yang dibanderol untuk Hyundai Exter dipatok beragam, tergantung pada varian transmisi

1. Hyundai Exter transmisi manual

- Tipe EX dijual seharga 599.900 ringgit atau Rp 110 juta.