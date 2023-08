Toyota Gelar Kompetisi Desain untuk Rangga Concept

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Toyota-Astra Motor (TAM) berkolaborasi dengan NMAA (National Modificator and Aftermarket Association) menggelar Toyota Rangga Concept Digimodz Contest.

Lomba desain virtual dengan tema Business x Public Service x Lifestyle ini, mengajak publik atau masyarakat luas untuk berpartisipasi memberikan berbagai ide konversi desain mobil serbaguna berbasis Rangga Concept yang lebih fresh dan bisa sesuai dengan kebutuhan para pelanggan, bahkan menciptakan peluang usaha baru yang dapat diwujudkan bersama Rangga Concept.

Head of Interactive Communication PT Toyota-Astra Motor (TAM) Dimas Aska, mengatakan melalui visi To Contribute More to Society, PT Toyota-Astra Motor (TAM) bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis lokal ketika memperkenalkan Rangga Concept, karena dapat dikonversi menjadi berbagai moda mobile business.

"Sebagai Multi Solution for All, kami ingin Rangga Concept dapat memberikan banyak inspirasi desain sesuai kebutuhan pelanggan yang semakin spesifik dan beragam, sehingga pelaku usaha sebagai customer utama dapat memperoleh visualisasi bentuk kendaraan serbaguna miliknya saat merancang model bisnis yang paling menguntungkan," tutur Dimas di GIIAS, Jumat (11/8/2023).

Inspirasi konversi untuk Toyota Rangga Concept Digimodz Contest yang dipamerkan di GIIAS 2023, Jumat (11/8/2023)

Kick off Toyota Rangga Concept Digimodz Contest dilakukan di booth Toyota Commercial GIIAS 2023 di Hall 3E ICE BSD City, Jumat (11/8/2023).

Sebagai inspirasi, Toyota memamerkan beberapa hasil konversi Rangga Concept di booth Toyota Commercial yang dapat dijadikan benchmark.

Model yang dipajang di antaranya adalah Rangga Concept Mobile Café, Rangga Concept Ambulance, Rangga Concept EV Charger Mobile Service dan Rangga Concept Pace Car.

Para peserta dapat membuat kreativitas desain berdasarkan pilihan tiga tema, yaitu Business, Public Service dan Lifestyle.

Masyarakat yang tertarik dan ingin mengikuti Toyota Rangga Concept Digimodz Contest dapat mempelajari syarat dan ketentuan serta peraturan lomba di website Rangga Concept Digimodz.

Selanjutnya dapat melakukan submission hasil karya dalam bentuk digital antara 11 Agustus - 23 September 2023. Tersedia hadiah total Rp 130 Juta untuk para pemenang.

"Seperti arti nama Rangga sebagai Hero atau Pahlawan, Toyota berharap Toyota Rangga Concept Digimodz Contest dapat melahirkan ide-ide kreatif, unik dan inovatif supaya mobil serbaguna ini menjadi pahlawan bagi para pegiat usaha," ungkap Dimas.