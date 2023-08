Hyundai STARGAZER X: Mobil “Versatile Crossover” dengan Kenyamanan dan Fitur Superior

TRIBUNNEWS.COM - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) resmi meluncurkan lini SUV terbarunya, yakni STARGAZER X, di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.

Mengusung konsep “versatile crossover”, mobil ini menghadirkan pengalaman mobilitas menyenangkan dengan paduan serangkaian fitur canggih untuk mendukung kebutuhan dan gaya hidup sehari-hari para penggunanya.

Dengan desain interior yang luas, Hyundai STARGAZER X hadir dengan 7-seater type yang memberikan kenyamanan lebih saat berkendara, terlebih saat menempuh perjalanan jarak jauh.

Untuk mendukung kenyamanan para pengguna dalam perjalanan, opsi konfigurasi captain seat pun hadir di semua varian STARGAZER X. Captain seat ini disematkan dengan sandaran lengan agar para penumpang di baris kedua mobil bisa rehat dan menyesuaikan tempat duduknya sesuka hati, baik maju, mundur, tegak lurus, atau bersandar. Berkat ruang luas di area kabin mobil, para pengguna pun bisa merasakan kenyamanan dalam lapangnya interior.

Di sisi hiburan, STARGAZER X juga dilengkapi dengan Bose Premium Sound System yang dapat menghasilkan kualitas audio yang jernih dan Touch Display Audio 8 inci dengan USB Multimedia Port, Bluetooth, dan Wireless Phone Connectivity untuk Android Auto dan Apple Carplay, untuk menemani selama perjalanan.

“Hyundai dengan bangga meluncurkan STARGAZER X sebagai kendaraan yang bisa menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap kendaraan dengan fitur superior hingga spesifikasi canggih yang memiliki interior luas, mewah, dan nyaman untuk memaksimalkan performa berkendara yang dinamis. Kami berharap STARGAZER X dapat menjadi teman perjalanan di kondisi apapun dan kapanpun. Dengan desain dan inovasi terkini, unleash the X in you bersama STARGAZER X,” ujar Woojune Cha selaku President Director PT Hyundai Motors Indonesia.

Hal serupa turut disampaikan oleh Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto.

“Hyundai STARGAZER X didesain berdasarkan aspirasi pelanggan Indonesia. Mengusung konsep ‘Unleash the X in You’, Hyundai STARGAZER X hadir sebagai kendaraan yang menawarkan kenyamanan dan penampilan yang stylish bersama fitur keamanan yang lengkap untuk memberikan pengalaman mobilitas terbaik,” tuturnya.

Mode berkendara canggih dan performa tangguh

Tampilan depan Hyundai Stargazer X.

Lini terbaru dari STARGAZER ini memiliki empat drive mode yang bisa dipilih oleh pengguna sesuai kebutuhannya, yaitu Eco, Normal, Smart, dan Sport. Contohnya mode Eco yang bisa diaktifkan untuk menghemat penggunaan bahan bakar, sementara mode Sport untuk memaksimalkan akselerasi dan performa kendaraan.

Mengingat profil jalan di Indonesia cukup menantang, STARGAZER X menawarkan performa optimal yang menjawab kebutuhan mobilitas para penggunanya. Mobil ini ditenagai oleh mesin Smartstream G4FIII 1.5 MPI Inline 4 Cylinder DOHC yang menghasilkan tenaga dan torsi maksimum masing-masing 115ps/6.300rpm dan 143,8Nm/4.500rpm untuk performa mesin yang responsif.

Guna mempertahankan komitmennya untuk menciptakan pengalaman berkendara worry-free, STARGAZER X menghadirkan fitur keamanan Hyundai SmartSense, yang dilengkapi dengan fitur-fitur seperti Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Driver Attention Warning (DAW), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Tire Pressure Monitoring System, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA), hingga Safe Exit Warning (SEW.

Tak ketinggalan, fitur Hyundai Bluelink, inovasi connected car service yang memungkinkan pengguna tetap terhubung dengan kendaraan mereka melalui smartphone pribadi, juga tersedia untuk mendukung pengguna seluruh varian STARGAZER X.

Dengan fitur ini, pengguna dapat mengetahui kondisi mobil, menyalakan/mematikan mesin, mengatur suhu kabin, mengunci/membuka pintu, menyalakan klakson, menyalakan/mematikan lampu, hingga mengetahui letak mobil saat diparkir dengan Find My Car.

Harga, varian, dan pilihan warna Hyundai STARGAZER X

Hyundai STARGAZER X secara resmi akan dipasarkan di Indonesia oleh PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) dalam dua varian, yakni STARGAZER X Style yang memiliki harga on the road senilai Rp325,6 juta dan STARGAZER X Prime yang dibanderol senilai Rp336,2 juta.

Didesain khusus untuk masyarakat Indonesia, STARGAZER X tersedia dalam berbagai varian warna, yaitu Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, dan Dragon Red.

Yang menarik, pengguna bisa mendapatkan varian warna baru yang istimewa, yaitu Gravity Gold Matte dan Optic White Matte dengan biaya tambahan sebesar Rp3.500.000. STARGAZER X juga tersedia dalam Two-tone Colors dengan biaya tambahan sebesar Rp1.500.000.

“Stargazer X memperkenalkan warna eksterior matte kepada pasar Indonesia untuk pertama kalinya, yaitu optic white matte dan gravity gold matte. Warna-warna ini memberikan sentuhan kepercayaan diri dan kekuatan untuk menarik perhatian,” jelas Jaesup Park selaku Senior Designer Exterior Design Team Hyundai Motor Company.

Berbagai program dan promo menarik dari HMID

Sebagai bentuk komitmen untuk menjamin pengalaman kepemilikan kendaraan yang worry-free, HMID mempersembahkan Hyundai Owner Assurance Program dengan berbagai keuntungannya untuk pelanggan yang membeli STARGAZER X

Keuntungan tersebut di antaranya, New Car Replacement Guarantee, Resale Value Guarantee, Payment Protection Program, Customer Protection Program, dan Tire Protection Program.

Tak lupa, HMID turut menawarkan layanan after sales yang terdepan dan mudah diakses untuk pengguna STARGAZER X termasuk layanan pelanggan 24 jam yang bisa diakses melalui Hyundai Call Center, WhatsApp, dan Hyundai Bluelink. Layanan pelanggan 24 jam ini telah terintegrasi dengan layanan darurat 24 jam, seperti Roadside Assistance dan Take Me Home.

Layanan after-sales HMID memastikan akses yang lebih mudah melalui solusi Mobile Service, Pick Up & Delivery Service, dan Service @myHyundai. Agar kepuasan pelanggan makin optimal, layanan after sales HMID didukung oleh jaringan dealer Hyundai di 131 titik di seluruh Indonesia.

Bagi pengunjung GIIAS 2023, terdapat juga berbagai program dan penawaran menarik lain dari HMID yang hanya bisa didapatkan selama pameran berlangsung!

Tunggu apa lagi? Segera datangi booth Hyundai Motors Indonesia di GIIAS 2023, Hall 10B, ICE BSD City, mulai tanggal 11 hingga 20 Agustus 2023 untuk melihat keunggulan dari STARGAZER X secara langsung!

Informasi selengkapnya mengenai kegiatan dan produk Hyundai terkini dapat Anda temukan di laman resmi HMID atau berbagai kanal medsos HMID, seperti Instagram @HyundaiMotorIndonesia, Youtube Hyundai Motors Indonesia, Facebook Hyundai Motors Indonesia, dan Twitter @HyundaiMotorID. (*)