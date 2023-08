Geely Luncurkan Mobil Listrik Panda Mini Knight, Dibanderol Mulai Rp 152 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Geely Automobile resmi memperkenalkan mobil listrik (EV) terbarunya, Panda Mini Knight di China pada Senin (28/8/2023).

Produsen mobil asal China mengklaim mobil listrik tersebut membawa sejumlah pembaruan dibandingkan Panda Mini versi lama.

Dari sisi tampilan, EV Panda Mini Knight terlihat menggunakan fasia depan baru yang memiliki desain lebih agresif, lampu depan dan lampu belakang LED baru, serta velg baru.

Selain itu, mobil listrik ini hadir dengan interior yang diperbarui dengan desain yang lebih modern dan sistem infotainment layar sentuh yang lebih besar.

EV Panda Mini Knight ditenagai satu motor listrik yang menghasilkan tenaga sebesar 70 tenaga kuda dan torsi 135 Nm. Motor penggerak ini ditenagai oleh baterai 38,7 kWh yang memberi kendaraan jangkauan hingga 200 kilometer dengan sekali pengisian daya.

Mobil listrik ini tersedia dalam dua level trim, “Standar” dan “Mewah”. Level trim Standar dihargai 69.800 Yuan atau sekitar 10.000 dolar AS atau Rp 152 juta (kurs Rp 15.242/dolar AS), sedangkan level trim Mewah dibanderol 79.800 Yuan atau sekitar 11.000 dolar AS atau Rp 167 juta (kurs Rp 15.242/dolar AS).

Terlepas dari itu, Panda Mini Knight merupakan kendaraan listrik baru yang menjanjikan dan berpotensi sukses di China dan pasar lainnya. Kendaraan ini bergaya, terjangkau, dan memiliki jangkauan yang relatif baik, menjadikannya pilihan yang menarik bagi konsumen.