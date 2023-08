Hyundai Resmi Luncurkan IONIQ 6 di Indonesia, Usung Fitur Ramah Lingkungan dan Teknologi Terdepan

TRIBUNNEWS.COM - Model terbaru dari lini electric vehicle (EV) IONIQ, yakni IONIQ 6 resmi diluncurkan untuk pertama kalinya oleh PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD City, Tangerang (14/8/2023).

Peluncuran IONIQ 6 di tanah air makin mengukuhkan posisi Hyundai sebagai game-changer di industri otomotif Indonesia dalam mendorong percepatan elektrifikasi di Tanah Air, khususnya dengan lini kendaraan listrik yang semakin lengkap bersama IONIQ 5.

Menawarkan kebebasan mobilitas dalam bentuk electrified streamliner, IONIQ 6 hadir dengan fitur ramah lingkungan dan teknologi canggih.

Sebagai lini kendaraan khusus Battery Electric Vehicle (BEV), IONIQ 6 menekankan harmoni antara estetika, efisiensi, dan fungsionalitas, dengan mengusung tema desain "Ethical Uniqueness" yang mencerminkan komitmen Hyundai terhadap pendekatan customer-centric dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Eksterior Futuristis dengan desain Aerodinamis

Terinspirasi oleh konsep Prophecy EV dari Hyundai, IONIQ 6 menonjolkan garis-garis desain yang sederhana dan bersih, serta struktur aerodinamis yang disebut "Emotional Efficiency" oleh para desainer Hyundai.

IONIQ 6 mengusung konsep Electrified Streamliner dengan desain sporty dan modern. Dengan drag coefficient rendah, yaitu 0,21, IONIQ 6 adalah salah satu BEV paling aerodinamis saat ini, menawarkan solusi mobilitas cerdas dengan tampilan sleek dan futuristis.

Desain aerodinamis dari mobil ini juga terlihat pada detail eksterior lainnya, salah satunya adalah gagang pintu Flush Door Handles yang dirancang khusus untuk meningkatkan aerodinamika kendaraan. Gagang pintu ini menyatu dengan bodi mobil saat terkunci, sehingga memberikan keamanan tambahan. IONIQ 6 juga dilengkapi dengan velg alloy 20 inci yang stylish.

Kesan mewah dan futuristis pada eksterior IONIQ 6 pun tampak dari penggunaan desain lighting Parametric Pixels di lampu depan dan lampu belakang serta Parametric Pixel High-Mounted Stop Lamp pada rear spoiler. Sistem Parametric Pixel tidak hanya menambah estetika desain dari IONIQ 6, tapi juga menjadi simbol yang menerangi masa depan elektrifikasi industri otomotif Indonesia.

Hyundai pun melanjutkan komitmennya dalam menggabungkan fungsi dan estetika dari IONIQ 6 ke dalam elemen interior, terutama dalam pewarnaan kendaraan. Pigmen cat untuk body cladding IONIQ 6 diproduksi menggunakan daur ulang sampah ban.

WooJune Cha, President Director of HMID, mengatakan, “Progress for Humanity sebagai visi besar perusahaan merupakan dasar dari setiap inovasi yang Hyundai hadirkan untuk mobilitas masa depan yang berkelanjutan. Berlandaskan visi tersebut, IONIQ 6 hadir sebagai langkah nyata Hyundai untuk memperkuat kepemimpinannya dalam elektrifikasi kendaraan dan solusi mobilitas cerdas.”

Dirinya menambahkan bahwa peluncuran IONIQ 6 merupakan upaya Hyundai dalam mendukung pemerintah mendorong percepatan elektrifikasi industri otomotif di Indonesia.

“Melalui pengenalan model baru ini, kami menyediakan berbagai pilihan kepada konsumen Indonesia, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak opsi dalam memilih kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka,” ujarnya.

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer of HMID, menambahkan, “IONIQ 6 merupakan buah dari konsistensi Hyundai dalam berinovasi dan mendobrak batas untuk merancang desain mobil modern, khususnya untuk kendaraan listrik. Maka dari itu, IONIQ 6 hadir sebagai mobil listrik murni Hyundai paling aerodinamis dan paling efisien daya saat ini.”

Fransiscus menambahkan bahwa IONIQ 6 hadir dengan eksterior yang futuristis, interior lapang dan teknologi yang maju untuk menunjang pengalaman berkendara terbaik.

“Lengkap dengan eksterior yang futuristis, interior yang lapang, serta pengembangan teknologi yang advance, IONIQ 6 memberi pengalaman berkendara terbarukan yang tak dapat ditemukan di kendaraan lainnya untuk Awaken Your World,” ujarnya.

Interior Lapang berkat E-GMP

Terinspirasi oleh bentuk kepompong, Hyundai IONIQ 6 didesain dengan fokus pada kenyamanan dan keleluasaan pengguna.

Dengan platform E-GMP untuk kenyamanan terbaik di dalam kendaraan, IONIQ 6 memiliki wheelbase panjang 2.950 mm, menyediakan interior yang lebih lapang daripada model BEV lainnya.

Dimensi panjangnya berukuran 4.855 mm, lebar 1.880 mm, dan tinggi 1.495 mm, dengan ground clearance 141 mm, memberikan kenyamanan dan stabilitas saat berkendara.

Ruang interior IONIQ 6 pun makin luas dan maksimal berkat legroom yang lega dan lantai mobil yang sepenuhnya rata, meningkatkan relaksasi selama perjalanan serta ditiadakannya tombol-tombol fisik pada pintu depan untuk memberikan ruang yang lebih banyak terhadap penyimpanan barang.

Adapun interior dari baris depan IONIQ 6 juga dilengkapi dengan bridge-style open console yang bisa diatur untuk meletakkan perangkat atau menyimpan barang keperluan. Untuk ruang penyimpanan yang efisien, IONIQ 6 juga dilengkapi dengan glove box.

Kenyamanan maksimal di tiap kursi juga bisa dirasakan oleh pengguna kendaraan ini, terutama berkat fitur Relaxation Comfort Seat di mana posisi bantalan kursi, sandaran kursi, dan penyangga kaki bisa diatur sesuai keinginan dan senyaman mungkin.

Lalu, kursi pengemudi dan kursi penumpang depan telah dilengkapi dengan pengaturan elektrik 10 arah, lumbar support, memory function, serta pendingin dan pemanas kursi, sehingga postur tubuh dan kenyamanan tetap terjaga selama berkendara.

IONIQ 6 juga tampil elegan berkat kehadiran Dual Color Ambient Lighting, yang memungkinkan pengguna bisa memilih profil pencahayaan di dalam kendaraan sesuai mood dan selera dengan 64 opsi warna dan 6 tema warna ganda yang tersedia.

Seperti eksteriornya, pembuatan interior IONIQ 6 seperti jok, headlining, dan karpet. juga menerapkan aspek berkelanjutan lewat penggunaan berbagai bahan ramah lingkungan, yang meliputi material hasil daur ulang botol PET serta komponen alami berbasis tebu dan jagung.

Seluruh permukaan panel interior pintu dan setir IONIQ 6 pun dilapisi oleh cat berbahan alami dari minyak ekstrak tanaman bunga kubis dan jagung.

Teknologi Terdepan untuk Pengalaman Berkendara yang Memuaskan

Pengembangan arsitektur E-GMP pada IONIQ 6 menawarkan peningkatan signifikan terhadap kenyamanan berkendara secara keseluruhan, baik dari segi performa maupun jarak tempuh.

Berbekal baterai 77,4 kWh dan dual motor dengan sistem penggerak all-wheel drive, IONIQ 6 mampu menghasilkan daya sebesar 239 kW dan torsi sebesar 605 Nm. Tenaga maksimal pun memungkinkan IONIQ 6 mampu melaju dari 0–100 km/jam hanya dalam waktu 5,1 detik, dengan kecepatan maksimal dapat mencapai 185 km/jam.

Pengguna pun bisa menikmati pengalaman berkendara yang worry-free dengan IONIQ 6, bahkan untuk perjalanan jarak jauh.

Performa terdepan dari mobil ini didukung dengan konsumsi daya yang efisien untuk jarak tempuh yang panjang. Berdasarkan hasil uji coba dari Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLPT), IONIQ 6 dapat menempuh hingga 519 km per pengisian daya dengan konsumsi energi 16,9 kWh/100 km. Dengan begitu, IONIQ 6 menjadi salah satu BEV paling efisien daya saat ini. Berdasarkan pengukuran tersebut, IONIQ 6 dapat menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Magelang, Jawa Tengah, dalam satu kali pengisian daya baterai.

Peningkatan platform E-GMP juga memungkinkan pengisian daya yang lebih optimal dengan teknologi DC ultra fast charging hingga 800V yang mampu mengisi daya kendaraan hanya dalam waktu 18 menit (10 persen–80 persen) menggunakan ultra fast-charger dengan kapasitas 350 kW.

Adapun pengguna bisa menikmati pengisian super cepat ini di Ultra Fast Charging Station Hyundai di Plaza Indonesia, Jakarta.

IONIQ 6 juga kompatibel dengan DC fast charging dengan daya 50kW dengan durasi pengisian sekitar 73 menit (10 persen–80 persen) dan AC standard charging dengan daya 7kW dengan waktu pengisian sekitar 12 jam (0 persen–100 persen).

Sama halnya dengan IONIQ 5, IONIQ 6 juga menawarkan teknologi Vehicle-to-Load (V2L). Dengan kapasitas hingga 3.600 watt, fitur ini memungkinkan mobil berfungsi sebagai pengisi daya listrik dalam perjalanan, jadi pengguna bisa mengisi daya perangkat listrik apa pun, dari sepeda listrik, skuter listrik, hingga peralatan berkemah, langsung dari kendaraan. Selain itu, IONIQ 6 juga menyediakan power outlet di interior kendaraan untuk mengisi daya smartphone, laptop, dan gadget lainnya dengan praktis.

Teknologi terdepan juga disematkan pada sistem infotainment IONIQ 6 dengan Supervision Digital Cluster berukuran 12.3 inci dan Head-up Display serta Bluetooth. IONIQ 6 juga dilengkapi 8 BOSE Premium Audio System dengan External Amplifier dan LED ambient mood lighting.

Fitur Hyundai SmartSense yang Komprehensif, Mendukung Keamanan Berkendara

IONIQ 6 telah dibekali fitur keamanan terkini nan komprehensif dari Hyundai SmartSense, yang untuk dirancang agar pengguna bisa memantau area sekitar dan membantu pengguna menghindari potensi bahaya saat mengemudi, memberikan pengalaman berkendara terdepan bagi penggunanya.

Salah satu fitur Hyundai SmartSense yang disematkan pada IONIQ 6 adalah Intelligent Front-lighting System (IFS) yang secara pintar mematikan sebagian dari lampu High Beam IONIQ 6 agar tidak mengganggu pengemudi mobil di depan atau sisi lain jalan. Lalu, terdapat juga Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2) yang bisa mencegah tabrakan dengan kendaraan atau objek lain di sekitar IONIQ 6.

Fitur Hyundai SmartSense lain yang hadir di IONIQ 6 meliputi Blind-Spot Collision-avoidance Assist (BCA), Blind-Spot View Monitor (BVM), Driver Attention Warning (DAW) yang meliputi Leading Vehicle Departure Alert, Lane Following Assist (LFA), Lane Keeping Assist - Line/Road-Edge (LKA-L/R), hingga Surround View Monitor (SVM).

Untuk menjamin pengalaman berkendara yang aman dan nyaman, IONIQ 6 juga didukung dengan fitur-fitur Electronic Stability Control (ESC) seperti Anti-lock Braking System (ABS), Brake Assist System (BAS), Hill-start Assist Control (HAC), dan Vehicle Stability Management (VSM).

Tak ketinggalan, terdapat fungsi-fungsi penunjang lainnya seperti Emergency Stop Signal (ESS), Manual Speed Limit Assist (MSLA), dan Parking Distance Warning-Forward/Side/Reverse (PDW-F/S/R).

Dengan berbagai keunggulannya, IONIQ 6 telah meraih banyak penghargaan bergengsi di berbagai ajang sejak peluncurannya secara global. Salah satunya pada 2023 New York International Auto Show (NYIAS), di mana IONIQ 6 berhasil memenangkan gelar World Car of the Year, World Electric Vehicle, dan World Car Design of the Year.

Lebih lanjut, baik IONIQ 5 maupun IONIQ 6 juga menjadi bagian dari komitmen Hyundai dalam mendukung Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Chairmanship 2023. Pada perhelatan ASEAN Summit ke-43 di Jakarta pada September 2023 dan Archipelagic & Island States Summit 2023 di Bali pada Oktober 2023, IONIQ 6 akan berfungsi sebagai kendaraan bagi pasangan delegasi VVIP, sementara IONIQ 5 akan digunakan sebagai kendaraan operasional

Layanan After-Sales Terdepan untuk IONIQ 6**

Bagi pengguna IONIQ 6 di Indonesia, HMID memberikan layanan after-sales khusus yang meliputi:

Garansi Dasar selama 3 tahun atau 100.000 km (mana yang tercapai lebih dulu)

Garansi Baterai Kendaraan Listrik selama 8 Tahun atau 160.000 km (mana yang tercapai lebih dulu)

Gratis jasa perawatan selama 6 tahun atau 90.000 km (mana yang tercapai lebih dulu)

Gratis suku cadang untuk perawatan berkala selama 6 tahun atau 90.000 km (mana yang tercapai lebih dulu)

Untuk menjamin pengalaman kepemilikan kendaraan yang worry-free, pengguna bisa menikmati pelayanan pelanggan 24 Jam yang bisa diakses melalui Hyundai Call Center, WhatsApp, dan Hyundai Bluelink.

Pelayanan pelanggan 24 Jam juga telah terintegrasi dengan Layanan Darurat 24 Jam seperti Roadside Assistance, Take Me Home, dan Mobile Charging Service. Layanan after-sales HMID juga memberikan kemudahan akses service bagi pelanggan melalui solusi Mobile Service, Pick Up & Delivery Service, Service @myHyundai, dan Hyundai Genuine Parts Availability 24 Hours Guarantee or Free.

Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai IONIQ 6 di laman resmi HMID atau berbagai kanal medsos HMID, seperti Instagram @HyundaiMotorIndonesia, Youtube Hyundai Motors Indonesia, Facebook Hyundai Motors Indonesia, dan Twitter @HyundaiMotorID.