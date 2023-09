Honda Jakarta Center Buka Pemesanan All New CR-V 2.0L RS e:HEV

All New CR-V 2.0L RS e:HEV

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Honda mulai memasarkan All New Honda CR-V diperkenalkan perdana di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 lalu ke masyarakat Indonesia

Pemesanan mobil ini mulai dibuka di seluruh jaringan diler Honda. Bahkan versi mesin hybrid sebagai penerapan teknologi elektrifikasi Honda di Indonesia atau disebut Honda e: technology di All New Honda CR-V 2.0L RS e:HEV juga mulai dibuka pemesanannya dengan harga yang terbilang cukup kompetitif.

Bermain di kelas SUV premium, All New Honda CR-V RS e:HEV dibekali serangkaian teknologi keselamatan dengan teknologi terdepan. Sistem teknologi keselamatan aktif Honda SENSING hadir melalui penambahan fungsi Adaptive Driving Beam yang secara otomatis mengatur distribusi pencahayaan lampu depan saat mobil berpapasan dengan kendaraan lain atau objek di depannya.

Baca juga: Nissan Indonesia Akan Kenalkan Mobil Listrik Baru di GIIAS 2023

Selain itu, teknologi Honda SENSING di All New Honda CR-V juga dilengkapi fungsi Collision Mitigation Braking System (CMBS), Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF), Road Departure Mitigation System (RDM), Lead Car Departure Notification System (LCDN), Lane Keeping Assist System (LKAS) dan Auto High Beam (AHB).

“Masyarakat sudah teredukasi dengan baik dengan adanya teknologi hybrid. Kehadiran All New Honda CR-V RS e:HEV sebagai flagship SUV Honda di Indonesia menjadi pilihan tepat bagi konsumen yang menginginkan kendaraan premium, tangguh namun menyajikan efisiensi bahan bakar serta ramah lingkungan,” ujar Harry Soelistio, Learning Center Chief Main Dealer Honda Jakarta Center, Senin 4 Agustus 2023.

Dia mengatakan teknologi Honda SENSING di mobil ini bisa memberikan perlindungan maksimal berkendara ke pengemudi dan penumpang dengan teknologi keselamatan aktifnya.

All New Honda CR-V RS e:HEV dibekali mesin hybrid 2.0 liter direct-injection, 4 silinder Atkinson cycle DOHC. Gunakan Electric Continuously Variable Transmission (E-CVT) dan baterai lithium-ion dengan kapasitas 1,06 kWh.

Secara total, kombinasi motor listrik dan mesin All New Honda CR-V menghasilkan tenaga maksimum 207 PS serta torsi maksimal sebesar 335 Nm.

Sistem e:HEV bekerja dalam 3 Driving System yang terdiri dari EV Mode, Hybrid Mode dan Engine Mode yang secara otomatis akan berganti sesuai dengan kondisi jalan, pengendaraan, beban mesin dan cara mengendarai kendaraan.

Dalam kondisi berkendara normal dengan beban mesin rendah, sistem akan menggunakan mode EV di mana hanya baterai yang menggerakan motor sehingga tidak ada konsumsi bensin yang digunakan dan tidak menghasilkan emisi.

Saat mobil membutuhkan tenaga lebih untuk berakselerasi dengan lebih kuat, sistem akan menggunakan mode Hybrid di mana mesin bensin dan baterai bekerja bersamaan untuk menggerakkan motor listrik yang menghasilkan keseimbangan antara tenaga dan efisiensi bahan bakar.

Saat berkendara dalam kecepatan tinggi, sistem akan menggunakan mode Engine Drive, di mana mesin secara penuh akan menggerakan roda untuk menghasilkan tenaga lebih besar.

Baca juga: Mazda Ngegas di GIIAS 2023, Raup SPK 1.002 Unit

Deceleration Paddle Selector di All New Honda CR-V RS e:HEV memiliki fungsi sebagai pedal deselerasi (perlambatan) untuk memaksimalkan pengisian daya baterai melalui pengereman kendaraan (regenerative braking) di mana semakin besar level perlambatan maka semakin banyak daya yang diserap oleh baterai.

“Konsumen yang berminat mengetahui secara lengkap All New Honda CR-V, bisa mengunjungi website resmi Honda Jakarta Center atau Dealer Resmi Honda Jabodetabek. Mereka bisa lebih jelas mengetahuinya dari Sales Consultant kami untuk pilihan serta biaya kepemilikan,” kata Harry Soelistio.

Harry menjelaskan, selain menawarkan All New Honda CR-V RS e:HEV, Honda Jakarta Center juga menyediakan versi mesin turbo yakni All New Honda CR-V 1.5L VTEC Turbo.

Soal pilihan warna, All New Honda CR-V tersedia dalam lima pilihan warna yakni Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Meteoroid Gray Metallic, termasuk warna baru Canyon River Blue Metallic dan Ignite Red Metallic yang eksklusif untuk varian RS.

Sementara itu, untuk merayakan kemeriahan Kemerdekaan RI pihaknya menggelar program Paket Leasing Suka-Suka berupa DP 20 jutaan, cicilan mulai Rp 3 jutaan, pilihan bunga 0 persen dan tenor hingga 7 tahun (syarat dan ketentuan berlaku).

Pihaknya juga menyiapkan Paket Upgrader yang juga memberikan kemudahan konsumen untuk menukarkan Brio sebelumnya untuk beralih ke Honda WR-V dengan keuntungan seperti Additional Value Honda Loyalist senilai 1,5 juta dengan cicilan hanya 4 jutaan. Pogram ini berlaku selama bulan Juli – September 2023.