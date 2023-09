Mobil Listrik Gelora E Mulai Diuji Coba untuk Transportasi di Bandara Halim

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Evista, perusahaan transportasi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, melakukan uji coba penggunaan mobil listrik DFSK Gelora E untuk moda transportasi penumpang.

Ujicoba ini untuk melihat kelayanan kendaraan ramah lingkungan ini untuk melayani mobilitas di area bandara, khususnya untuk mengantarkan para penumpang dari Bandara Halim ke berbagai tujuan di Jabodetabek.

Bandara Halim sendiri setiap harinya melayani 6.000-7.000 penumpang pesawat dari dan ke berbagai tujuan di Indonesia.

CEO and Founder Evista Erlang Hadiwiguna, menyampaikan Evista merupakan Jasa Pelayanan Transportasi Listrik Pertama dan satu-satunya di Indonesia yang keseluruhan armadanya menggunakan mobil listrik dan saat ini baru beroperasi di Bandara Halim untuk melayani penumpang yang turun dari Bandara Halim menuju tujuan di area Jabodetabek.

"Kami melihat bahwa DFSK Gelora E menawarkan efisiensi sebagai sebuah kendaraan, kenyamanan penumpang selama perjalanan, serta ruang bagasi yang besar untuk memuat berbagai barang bawaan penumpang yang baru turun dari pesawat. Sehingga kami memulai uji coba DFSK Gelora E di Bandara Halim," tutur Erlang, Kamis (15/9/2023).

Selain itu, uji coba DFSK Gelora E juga sebagai bentuk komitmen Evista dalam mendukung program Net Zero Emission yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

Terlebih saat ini DKI Jakarta sedang menghadapi bencana polusi udara dan sesuai dengan slogan Perusahaan Enjoy Your Trip With Zero Emission, Evista ingin berkontribusi mengurangi polusi udara melalui penggunaan moda transportasi kendaraan listrik yang nihil emisi gas buang.

Marketing Head PT Sokonindo Automobile Achmad Rofiqi, menyebut DFSK Gelora E menunjukan kemampuannya dalam menghadirkan mobilitas yang ramah lingkungan untuk menunjang berbagai kebutuhan mobilitas masyarakat di Indonesia.

"Kami sangat terbuka dengan berbagai peluang-peluang pemanfaatan kendaraan listrik untuk memenuhi mobilitas masyarakat yang beragam, termasuk pemanfaatan DFSK Gelora E sebagai Pelayanan Transportasi Kendaraan Litrik di Bandara Halim. Hal ini tentu menunjukan bahwa DFSK Gelora E memiliki aspek fungsionalitas yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia," ucap Achmad Rofiqi.