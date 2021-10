Agar Tak Alami Hal Seperti Wanda Hamidah, ini Cara Baca Polis Asuransi

Parapuan.co- Baru-baru ini Wanda Hamidah merasa ditipu oleh pihak asuransi saat mengklaim polisnya untuk biaya operasi sang anak.

Ia mengunggah curhatan di Instagram pribadi miliknya pada Minggu (10/10/2021) lalu.

“Saya merasa di-scam, ditipu habis-habisan, sedih dan sakit hati bercampur menjadi satu sama asuransi Prudential. Apa semua asuransi seperti ini? Manis pas ditawarinnya saja. I feel like closing down all my insurance,” tulis mantan anggota DPR.

Ibu tiga anak ini mengaku sejak tahun 2009.

Baca juga: 13 Langkah Awal Melatih Jiwa Kepemimpinan pada Perempuan (Part I)

Selama 12 tahun memakai asuransi, Wanda hanya bisa mencairkan Rp 10 juta.

Padahal ia membutuhkan Rp 50-60 juta untuk biaya operasi cedera kaki putranya yang merupakan atlet basket.

“Anda tahu berapa yang mau di-cover Prudential, Rp 10 juta, kalau RP 10 juta saja yang di-cover enggak perlu asuransi deh,” ujar Wanda.

Pihak Prudential akhirnya angkat bicara mengenai keluhan Wanda Hamidah.

“Dapat kami pastikan, besaran biaya yang di-cover dari manfaat klaim rawat inap dan manfaat pembedahan diberikan sesuai dengan plan yang dimiliki nasabah dan ketentuan polis,” ujar Luskito yang merupakan Chief of Marketing and Public Relations Prudential dikutip dari Kompas.com, Senin (11/10/2021).

Berkaca dari kasus Wanda Hamidah, bagaimana cara membaca polis yang benar?

Seperti yang dilansir asuransiku.id dan ditayangkan oleh parapuan.co, berikut cara yang benar membaca polis asuransi!

Pastikan Kawan Puan memilih dan membeli polis asuransi sesuai dengan kebutuhan.

Pahami dan dalami setiap polis asuransi yang ditawarkan.

Pasalnya banyak yang merasa tertipu dan dipersulit saat mengajukan klaim.

Pahami dan dalami setiap polis asuransi yang ditawarkan. Pasalnya banyak yang merasa tertipu dan dipersulit saat mengajukan klaim. Jangan malu bertanya pada financial planner karena buku polis asuransi biasanya tebal dengan bahasa hukum yang berat dan susah dimengerti masyarakat awam.

Jika masih tidak mengerti, Kawan Puan bisa membaca glosarium kata-kata sulit yang disediakan di dalam buku asuransi.

Jika masih tidak mengerti, Kawan Puan bisa membaca glosarium kata-kata sulit yang disediakan di dalam buku asuransi. Pastikan kamu memahami pernyataan yang ada di polis asuransi seperti nama tertanggung, nama pemegang polis, nama penerima manfaat dan besaran percentage pembagiannya, alamat tertanggung, periode asuransi, potongan biaya yang dikenakan, tanggal terbit polis dan lain sebagainya.

Baca juga: Jadi Perempuan Berpengaruh di Dunia, ini Sosok Nicke Widyawati