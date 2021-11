Bukan Cuma Satu, Kenali 4 Tipe Kepribadian Introvert Berikut Ini

Parapuan.co -Selama ini kita mungkin tahu bahwa kepribadian introvert hanya ada satu saja.

Introvert biasanya menunjukkan gerak-gerik seperti lebih nyaman berada dalam lingkup sosial yang kecil.

Pemilik tipe kepribadian introvert juga biasanya butuh waktu menyendiri untuk mengisi ulang energi yang habis terpakai setelah bertemu dengan sekelompok besar orang.

Namun ternyata, kepribadian introvert ini bisa dikelompokkan lagi ke dalam empat tipe, lho!

Ada tipe introvert yang ternyata menikmati berada di lingkungan sosial, introvert yang gemar berpikir, dan introvert tipe lainnya.

Melansir Mindbodygreen, penelitian berjudul Four Meanings of Introversion: Social, Thinking, Anxious, and Inhibited Introversion (2011) oleh psikolog Jennifer Grimes, Jonathan Cheek, dan Julie Norem mengelompokkan introvert menjadi empat tipe.

Apa saja empat tipe introvert tersebut?

1. Thinking introvert