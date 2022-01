Ini Alasan Mengapa Terapi Boneka Bermanfaat bagi Penderita Demensia

Parapuan.co - Belakangan nama desainer Ivan Gunawan yang akrab disapa Igun menjadi perbincangan karena menganggap boneka sebagai anaknya sendiri.

Ketika mengetahui apa yang dilakukan Igun, oleh jadi kamu menganggap boneka adalah benda yang sepela dan tidak ada manfaatnya untuk kehidupan.

Tak hanya itu, bahkan boneka dapat menjadi salah satu bentuk terapi untuk penderita demensia.

Melansir dari Very Well Mind, terapi boneka bermanfaat bagi penderita demensia dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup.

Biasanya orang-orang yang berada di tahap tengah atau akhir demensialah yang menggunakan terapi boneka ini.

Bahkan, penggunaan boneka sebagai salah satu alat terapi penderita demensia terbukti dalam studi berjudul Implementation of a baby doll therapy protocol for people with dementia: Innovative practice.

Dengan melakukan terapi boneka, penderita demensia pun dapat mengalami peningkatan senyum dan penurunan berbagai perilaku menantang.

Perilaku menantang pada penderita demensia yang dimaksud di antaranya gangguan komunikasi, gangguan daya ingat, disorientasi, dan sulit untuk fokus.