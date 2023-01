Kulit Wajah Juga Butuh Perlindungan Meski di Rumah, YOU Triple UV Elixir Sunscreen Solusinya

Parapuan.co – Sunscreen merupakan salah satu produk perawatan kulit yang wajib digunakan saat beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan sunscreen yang tepat dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan radikal bebas lainnya.

Sayangnya, penggunaan sunscreen sering kali diabaikan ketika beraktivitas di rumah. Padahal, dengan berada di dalam ruangan seharian bukan berarti kulit Kawan Puan terbebas dari risiko yang ditimbulkan paparan sinar matahari.

Cahaya matahari dapat menembus melalui jendela dan mengenai kulit wajah. Dampaknya, kulit dapat mengalami hiperpigmentasi dan terlihat kusam.

Selain itu, saat menggunakan gadget, laman kesehatan WebMD menyebut cahaya biru (blue light) dari layar gadget yang mengenai wajah dapat memicu penuaan dini pada kulit.

Oleh sebab itu, Kawan Puan tetap perlu menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan blue light saat beraktivitas di rumah.

Agar tetap nyaman dan tenang saat beraktivitas di mana saja, Kawan Puan dapat menggunakan sunscreen yang dapat melindungi kulit secara optimal, seperti rangkaian dari produk YOU UV Elixir Sunscreen.

Sebagai informasi, rangkaian produk YOU UV Elixir Sunscreen terdiri dari dua varian produk, yaitu YOU Triple UV Elixir dan YOU Tone Up UV Elixir. Apa perbedaan keduanya? Berikut penjelasannya.

YOU Triple UV Elixir

YOU Triple UV Elixir merupakan sunscreen dengan sun protection factor (SPF) 50 dan PA++++ yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet A (UVA), UVB, dan blue light.

Selain dapat melindungi kulit secara optimal, YOU Triple UV Elixir juga dilengkapi dengan berbagai kandungan yang bermanfaat untuk merawat kulit. Salah satunya adalah niacinamide yang dapat mengurangi hiperpigmentasi pada kulit sekaligus mencerahkan dan melembapkan kulit.

Selain itu, terdapat kandungan allantoin yang diekstrasi dari akar tanaman comfrey yang berguna untuk menenangkan dan melembapkan kulit. Kandungan Centella asiatica membantu menghidrasi dan menenangkan kulit berjerawat, serta memperkuat skin barrier.

Untuk membantu meminimalisasi kerusakan kulit akibat radikal bebas, YOU Triple UV Elixir juga dilengkapi kandungan vitamin E yang sekaligus berperan sebagai antioksidan.

YOU Triple UV Elixir memiliki tekstur yang ringan dan berbahan dasar air sehingga dapat cepat meresap ke kulit dan tidak meninggalkan residu pada permukaan kulit. Terdapat kandungan menthol yang memberikan efek dingin dan menyegarkan bagi kulit.

YOU Tone Up UV Elixir

YOU Tone Up UV Elixir merupakan salah satu inovasi hybrid product dari YOU Beauty yang menawarkan 5X UV Protection. Memiliki efek tone up, produk ini dapat digunakan sebagai sunscreen sekaligus primer untuk menyempurnakan tampilan makeup.

Untuk melembapkan kulit, YOU Tone Up UV Elixir dilengkapi kandungan hyaluronic acid yang dapat menjaga keseimbangan minyak dan air pada permukaan kulit.

Kandungan sunflower seed oil pada sunscreen ini dapat membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit, memperbaiki skin barrier, membantu regenerasi kulit, dan membasmi bakteri penyebab jerawat.

Selain itu, terdapat kandungan bisabolol untuk membantu menenangkan kulit dan memperkuat skin barrier, serta vitamin E untuk membantu memperbaiki kerusakan kulit akibat radikal bebas.

Kedua varian YOU UV Elixir Sunscreen telah terbukti secara klinis dan minim risiko alergi sehingga aman digunakan oleh pemilik kulit sensitif. Proses uji coba produk juga tidak melibatkan hewan (cruelty free).

Kabar baiknya, Kawan Puan dapat memperoleh diskon hingga 15 persen untuk setiap pembelian YOU Triple UV Elixir Sunscreen dan YOU Tone Up UV Elixir Sunscreen selama periode Januari 2023. Promo tersebut tersedia di Sociolla, Beautyhaul, dan Shopee.

Promo juga berlaku untuk pembelian secara offline di gerai Sociolla dan Beautyhaul. Kunjungi akun Instagram @youbeauty_idn untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai produk ini. (*)