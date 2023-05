Dirut Jasa Raharja Jadi CEO Terbaik Tahun Ini Menurut The Iconomics

lihat foto Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono meraih penghargaan sebagai Best CEO Compulsory Insurance dalam ajang Indonesia Best CEO 2023.

Parapuan.co – Prestasi kembali dicetak oleh Jasa Raharja. Pada Kamis (6/4/2023), Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono dinobatkan sebagai chief executive officer (CEO) terbaik dalam gelaran Indonesia Best 50 CEO 2023. Pada ajang apresiasi yang digelar oleh The Iconomics tersebut, Rivan meraih penghargaan kategori Best CEO untuk Compulsory Insurance. Penghargaan tersebut diterima Rivan berdasarkan sejumlah indikator. Salah satunya, hasil survei terhadap ribuan responden, baik karyawan Jasa Raharja maupun karyawan perusahaan dari industri yang bergerak di bidang serupa. Selain itu, ada pula penilaian dengan parameter popularity, competency, crisis leadership, dan personality yang harus dilalui Rivan. Usai menerima penghargaan tersebut, Rivan pun mengucapkan terima kasih dan rasa syukurnya. Ia mengatakan bahwa penghargaan tersebut didedikasikan untuk seluruh insan Jasa Raharja. Baca Juga: Begini Langkah Strategis Jasa Raharja untuk Amankan Mudik Lebaran 2023 “Saya mengajak seluruh jajaran (di Jasa Raharja) untuk terus berinobasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya menurut keterangan tertulis yang diterima Parapuan.co, Kamis (13/4/2023). Lebih lanjut Rivan mengatakan, Jasa Raharja merupakan wujud kehadiran negara. Oleh karena itu, pihaknya terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Upaya tersebut, salah satunya dilakukan melalui tranformasi layanan berbasis digital. “Saya sebagai CEO terus mengajak dan mendorong seluruh insan Jasa Raharja untuk terlibat dalam setiap proses transformasi tersebut, serta mendorong hadirnya terobosan-terobosan baru untuk pelayanan yang lebih maksimal,” ujar Rivan. Sebagai informasi, Indonesia Best CEO 2023 merupakan ajang penghargaan bagi CEO dan presiden direktur. Tahun ini merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya. CEO dan presiden direktur yang terpilih merupakan mereka yang mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan hasil survei serta penilaian dari dewan juri. Pada pelaksanaan Indonesia Best CEO 2023 hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dan serta sejumlah CEO dari perusahaan BUMN.