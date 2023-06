YOU Beauty x Hydro Coco Luncurkan Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen

Parapuan.co – Brand kecantikan YOU Beauty kembali membawa gebrakan baru dengan meluncurkan produk sunscreen “Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen”.

Public Relations and Marcomm Manager YOU Beauty Nurul Fajrini menjelaskan bahwa produk ini dikembangkan khusus bersama merek minuman air kelapa murni Hydro Coco dengan tema “Keep It Protected and Hydrated Under the Sun”.

“Setelah proses panjang, akhirnya pada pertengahan tahun ini Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen dapat kami pasarkan. Kolaborasi #TerproteksiTerhidrasi dari YOU x Hydro Coco ini juga diproduksi secara terbatas,” papar Nurul dikutip dari rilis resmi, Selasa (20/6/2023).

Terdapat sejumlah manfaat yang bisa dirasakan konsumen pada produk ini. Salah satunya, delapan kali perlindungan dari paparan sinar ultraviolet (UV) A dan B (UVA dan UVB), bluelight, dan sinar inframerah.

Selain itu, sunscreen ini juga dirancang untuk mampu menangkal polusi (anti-polusi), anti-photoaging, mencegah dehidrasi dan kulit kusam, serta menjaga kulit agar tetap terhidrasi. Hadir juga kandungan bahan aktif seperti thanaka extract, moringa seed extract, Buddleja officinalis flower extract, 5x ceramide, ectoin, dan essential oil.

“Sunscreen ini mengandung SPF 50+ PA++++ dan diformulasikan untuk pemilik kulit sensitif dan berjerawat,” tambah Nurul.

Terkait kolaborasi, ia mengatakan bahwa YOU Beauty terinspirasi untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang tropis, sekaligus mengajak konsumen untuk menjaga hidrasi kulit dengan rutin mengonsumsi air kelapa sebagai elektrolit alami.

Untuk penggunaan sehari-hari, Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen hadir dengan tekstur cair atau watery, sehingga tetap terasa ringan di kulit dan bebas lengket. Selain itu, kombinasi Ectoin dan Moringa seed extract pada YOU Sunbrella juga mampu mengurangi masalah kulit yang disebabkan karena faktor lingkungan.

“Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen juga tidak meninggalkan white cast pada wajah, serta tidak akan membuat kulit iritasi,” tambah Nurul.

Sejalan dengan YOU Beauty, Senior Brand Manager Hydro Coco David Adisaputra H juga ikut menyambut baik peluncuran Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen. Ia berharap, produk ini dapat disambut hangat oleh konsumen, sekaligus menjadi pengingat agar rutin mengonsumsi air kelapa.

“Hydro Coco berharap kolaborasi ini juga dapat disambut secara hangat oleh konsumen dan menjadi pengingat bagi kita untuk bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan tetap menjaga hidrasi tubuh serta menjaga imun saat berkegiatan di luar ruangan dengan rutin mengonsumsi air kelapa,” ujar David.

Saat ini, YOU Sunbrella Intensive Care Watery Sunscreen bisa dibeli eksklusif di YOU Official Store Lazada mulai 30 Mei 2023 dengan harga Rp 89.100. Produk ini juga sudah teruji secara klinis, cruelty free, dan memiliki formula balanced water and oil level.