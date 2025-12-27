Razia yang Satu Ini Malah Bikin Kamu Termotivasi!

TRIBUNNEWS.COM - Mendengar kata razia, sebagian besar siswa mungkin langsung membayangkan suasana menegangkan. Mulai dari razia kelengkapan surat di jalan hingga razia kerapian rambut di sekolah, semuanya identik dengan rasa takut dan menimbulkan perasaan khawatir. Namun, anggapan itu tidak sepenuhnya berlaku di lingkungan belajar Ganesha Operation (GO). Ada satu “razia” yang justru hadir dengan wajah berbeda, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memotivasi. Inilah yang dikenal sebagai Razia GO Expert.

Razia GO Expert merupakan mekanisme pemantauan progres belajar siswa yang dilakukan oleh GO untuk memastikan aktivitas latihan tetap berjalan setelah kegiatan belajar mengajar (KBM) selesai. Melalui razia ini, siswa dicek konsistensinya dalam mengerjakan soal-soal di aplikasi GO Expert, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, razia ini bukan sekadar pemeriksaan, tetapi bentuk pengingat agar ritme belajar siswa tetap terjaga.

Yang membedakan Razia GO Expert dari makna razia pada umumnya adalah pendekatannya. Tidak ada upaya mencari kesalahan atau memberi tekanan berlebihan kepada siswa. Fokus utamanya adalah memastikan siswa tidak tertinggal dari rencana belajar yang sudah disusun, sekaligus mendorong mereka agar tetap aktif berlatih dan mengasah kemampuan akademik secara mandiri.

Pendekatan ini sejalan dengan nilai utama Ganesha Operation yang menempatkan pendampingan sebagai fondasi pembelajaran. Siswa tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi terus diarahkan dan diingatkan agar konsisten.

Belajar itu Harus Punya Arah!

Dalam proses belajar, target kerap dipersepsikan sebagai beban. Padahal, di Ganesha Operation, target pengerjaan soal justru diposisikan sebagai peta arah agar siswa tahu sejauh mana progres belajarnya. Setiap siswa GO memiliki target pengerjaan soal harian sebanyak 40 soal, dengan jumlah target bulanan yang disesuaikan secara bertahap. Pola ini dirancang untuk membentuk kebiasaan berlatih secara konsisten, bukan sekadar mengejar angka.

Secara keseluruhan, GO menargetkan siswa untuk menyelesaikan hingga 12.000 soal dalam satu program pembelajaran. Angka tersebut bukan ditujukan untuk menekan, melainkan untuk membiasakan siswa menghadapi beragam tipe soal. Dengan frekuensi latihan yang tinggi dan terstruktur, siswa menjadi lebih siap menghadapi tantangan ujian seperti UTBK-SNBT, baik dari sisi penguasaan materi maupun manajemen waktu.

Target-target ini kemudian dijalankan dalam kerangka yang disebut sebagai GO Style, gaya belajar khas menggunakan GO Expert, aplikasi unggulan milik Ganesha Operation. Saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, pengajar turut menciptakan suasana kompetitif yang sehat. Siswa diajak saling memotivasi dengan membandingkan progres secara wajar, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk saling menyemangati agar terus bergerak maju.

Dalam konteks inilah Razia GO Expert berperan. Razia ini hadir untuk menjaga agar GO Style tetap berjalan sesuai rencana. Bukan untuk mengintimidasi atau menakut-nakuti siswa, melainkan memastikan bahwa target belajar yang sudah disepakati benar-benar dijalankan.

Belajar Terukur Sekaligus Melatih Mental

Dalam ekosistem belajar Ganesha Operation, aplikasi GO Expert berperan sebagai penghubung antara proses belajar di kelas dan latihan mandiri siswa menggunakan teknologi online. Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk terus belajar di mana saja dan kapan saja. Mulai dari penguatan konsep hingga latihan soal, GO Expert dirancang sebagai ruang belajar digital yang aplikatif dan mudah digunakan.

Salah satu fiturnya adalah Leaderboard. Di sini, siswa dapat melihat peringkat pengerjaan soal, baik di tingkat gedung, kota, hingga nasional. Namun, Leaderboard bukan sekadar papan peringkat. Fitur ini berfungsi sebagai alat refleksi progres, membantu siswa memahami sejauh mana konsistensi latihannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, Razia GO Expert kerap dikaitkan dengan pemanfaatan Leaderboard ini. Razia diposisikan sebagai momen evaluasi ringan untuk melihat capaian latihan siswa, bukan untuk menghakimi hasil. Dari sini, siswa dapat menyadari progresnya, sekaligus mendapatkan dorongan untuk terus memperbaiki ritme belajar.

Proses tersebut menunjukkan bahwa konsistensi mengerjakan soal bukan hanya soal akademik, tetapi juga latihan mental. Disiplin waktu, ketahanan menghadapi tekanan, dan kesiapan bersaing dilatih sejak dini. Dalam kerangka ini, Razia GO Expert bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan penguat proses agar siswa tetap berada di jalur belajar yang sudah dirancang secara sistematis.

Razia biar Punya Mental Juara!

Pada akhirnya, pembentukan mental juara tidak pernah lahir dari zona nyaman. Ia tumbuh dari proses yang konsisten, terukur, dan berani menghadapi evaluasi. Dalam konteks inilah Razia GO Expert menemukan maknanya. Bukan sebagai alat penindakan, melainkan sebagai latihan agar siswa terbiasa menilai progres belajarnya secara dewasa dan objektif.

Melalui target pengerjaan soal, pemanfaatan GO Expert, hingga refleksi progres lewat Leaderboard, siswa diajak memahami bahwa belajar adalah perjalanan yang membutuhkan disiplin dan keberanian untuk terus memperbaiki diri. Razia GO Expert menjadi pengingat bahwa konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari akan membentuk kesiapan besar di masa depan.

