Institusi Pendidikan harus Memiliki Komitmen Lahirkan Generasi Muda yang Berkompeten dan Mendunia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perguruan tinggi seyogyanya berkewajiban secara moral dalam mewadahi peserta didiknya agar mendapatkan pendidikan teraktual dan komprehensif.

Bukan hanya menyematkan gelar, melainkan membekali pengetahuan sesuai minat, mengajarkan norma berkehidupan sosial, kesempatan mengecap pengalaman, membuka pola pikir, dan hal-hal yang di kemudian hari mereka hidupi, sehingga siap menghadapi dunia nyata.

Hasil riset SEA mengatakan anak muda Indonesia termasuk golongan yang optimis terhadap kemajuan di ASEAN, dengan 54% mayoritas yang percaya bahwa teknologi dan bisnis akan meningkatkan lapangan pekerjaan di suatu negara.

Ini membuktikan bahwasanya membangun SDM berkualitas di Indonesia berpeluang besar melihat potensi yang dimiliki oleh generasi era digital.

Universitas Prasetiya Mulya sebagai institusi pendidikan dengan komitmen dan kontribusi melahirkan generasi muda berkompeten dan mendunia.

Hal itu dapat terlihat, salah satunya melalui kurikulum dan metode pembelajaran dalam berbagai bidang bisnis, pariwisata, hukum, teknologi, dan sains di School of Business and Economics dan School of Applied STEM Prasetiya Mulya.

Ke- 14 program studi di kedua bidang tersebut didesain dengan mengikuti perkembangan industri dan tentunya berorientasi masa depan.

Selain membentuk program studi sesuai kebutuhan zaman, Universitas Prasetiya Mulya terus mengupayakan berbagai kesempatan yang bersifat meningkatkan mutu, seperti meningkatkan metode perkuliahan ke teknologi terkini dan berkolaborasi dengan pihak luar, baik industri, pemerintah, ataupun perguruan tinggi lain.

Terbukti belum lama ini pemerintah mengeluarkan program Indonesian International Student Mobility Award (IISMA) 2021.

8 dari 20 beasiswa IISMA 2021 diraih oleh mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya, bekal perkuliahan ternyata mampu mengantarkan mereka untuk melompat jauh sejajar dengan mahasiswa luar negeri.