Apa Hubungan Tangga Nada dan Interval Nada?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini penjelasan materi mengenai hubungan antara tangga nada dan interval nada.

Zwicker E dan Fastl H dalam buku Psychoacoustics (1999) mengatakan bahwa manusia dapat membedakan sekitar 240 nada berbeda dalam satu oktaf pada rentang pendengaran mereka.

Untuk menghasilkan alunan musik yang indah membutuhkan kombinasi dari ritme, nada, tangga nada, interval, dan juga melodi lain yang disatukan menjadi satu simfoni yang utuh.

Lantas apa yang kamu ketahui tentang Tangga Nada dan Interval Nada?

Apa hubungan antara keduanya?

Baca juga: Mengenal Tangga Nada Diatonis Mayor dan Minor, Berikut Ciri-ciri dan Contoh Lagunya

Baca juga: Cara Membuat Poster dan Contohnya, Dilengkapi Alat dan Bahan yang Digunakan

Tangga Nada

Tangga nada merupakan unsur yang membuat musik menjadi terdengar merdu.

Seperti dikutip dari Wikipedia, tangga nada adalah rangkaian notasi musik yang diurutkan berdasarkan frekuensi dasar atau pitch.

Suatu tangga nada umumnya disusun mulai dari nada rendah hingga nada tinggi, dengan pola nada yang berulang pada setiap oktafnya, misalnya: do, re, mi, fa, so, la, si, do.

Tangga nada dibagi jadi dua jenis, yaitu tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis.