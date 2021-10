Pengertian Interval Lagu Lengkap dengan Urutan Tangga Nada dan Ciri-ciri Bunyinya

TRIBUNNEWS.COM - Simak pengertian interval lagu lengkap beserta urutan tangga nada dan ciri-ciri bunyinya.

Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yakni interval harmonis dan melodis.

Interval adalah jarak antara dua nada.

Interval lagu berkaitan dengan tangga nada.

Baca juga: Iman kepada Malaikat: Pengertian, Nama-nama, Tugas, dan Sifatnya

Baca juga: Apa itu Qirad? Berikut Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat, Larangan, hingga Manfaat

Ilustrasi nada (Pixabay/mat_hias)

Dikutip dari KBBI, interval juga disebut sebagai jangka nada atau perbedaan ketinggian antara dua nada.

Untuk memahami interval, kamu harus mengetahui tangga nada terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut:

1. Deretan nada-nada (naik turun) dari setiap tangga nada.

Sebagai contoh c - d - e - f - g - a - b - c - b - a - g - f - e - d - c.

2. Jarak antara nada satu ke nada lainnya.

Sebagai contoh jarak untuk tangga nada mayor c - d - e - f - g - a - b – c adalah: 1 1 ½ 1 1 1 ½