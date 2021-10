Apa Itu Ide Pokok? Berikut Pengertian, Ciri, dan Contohnya

TRIBUNNEWS.COM - Simak pengertian, ciri, dan contoh ide pokok, dalam artikel ini.

Setiap paragraf dalam sebuah teks memiliki ide pokok di dalamnya.

Dalam teks, ide pokok atau gagasan utama adalah penting sebagai pesan inti dari sebuah tulisan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ide merupakan suatu rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, maupun cita-cita.

Ide pokok atau yang sering disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok, merupakan sebuah gagasan atau rancangan pokok yang penulis berusaha sampaikan sebagai pokok dari sebuah pembahasan di dalam paragraf.

Dalam jurnal Kemampuan Menentukan Ide Pokok Paragraf melalui Pembelajaran One to One Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Bastem (2018), ide pokok adalah ide yang mendasari susunan sebuah paragraf dalam bacaan.

Ciri Ide Pokok

Mengutip jurnal Kemampuan Menentukan Ide Pokok dengan Menggunakan Model Pembelajaran Inkuiri Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara (2018) karya Marchella Praserda Kartika, ide pokok mempunyai beberapa ciri, yakni:

1. Keberadaan ide pokok tidak boleh berbelit-belit

Artinya makna ide pokok tidak boleh terlalu sempit atau terlalu luas, supaya pembaca dapat dengan mudah menangkap serta memahaminya.