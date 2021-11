Teknologi Digital Bikin Lulusan Perguruan Tinggi Terinspirasi Buka Kantor Sendiri

Laporan Wartawan Tribunnews, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebelum teknologi digital hadir kebanyakan lulusan perguruan tinggi memilih melamar kerja untuk menjadi karyawan dan merintis karier di kantor-kantor yang sudah mapan.

Kini para lulusan professional itu bisa membuka kantor mereka sendiri secara digital.

Director of Entrepreneurship University of Technology Sidney (UTS) Murray Hurps menuturkan teknologi digital sangat membuka kesempatan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan.

“Dengan teknologi digital orang bisa dengan mudah mendapatkan klien atau konsumen. Kemampuan profesional yang dimiliki bisa dikolaborasikan dengan kesempatan yang terbuka karena teknologi digital mendekatkan segalanya,” kata Murray dalam webinar bertema The Future of The Digital Economy in Indonesia, Selasa (23/11/2021).

Murray mencontohkan, jika dulu seorang lulusan akuntansi harus bekerja di kantor akuntansi yang sudah mapan.

Kini para lulusan professional itu bisa jadi menawarkan jasanya sendiri secara digital.

“Jadi di masa depan, mereka yang baru lulus tidak perlu cemas dengan karir karena mereka bisa menciptakan pekerjaan sendiri,” kata Murray.

CPO & Co-Founder Warung Pintar Group Harya Putra mengatakan, peluang dan inovasi tercipta dengan sangat cepat saat ini, semua berkat teknologi digital.

Di akar rumput seperti sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), teknologi digital telah diakses oleh para pengusaha kecil yang ingin usahanya bisa lebih maju.

