Conditonal Sentences Tipe 0, 1, 2, dan 3, Dilengkapi Rumus, Fungsi, dan Contoh Kalimat Pengandaian

TRIBUNNEWS.COM - Kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris disebut Conditonal Sentences.

Fungsi dari kalimat pengandaian adalah untuk mengekspresikan waktu dan kejadian yang seandainnya terjadi.

Kalimat pengandaian dapat digunakan untuk mengandaikan sesuatu di masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan.

Ada empat tipe kalimat pengandaian yang dimulai dari tipe 0, 1, 2, dan 3.

Selengkapnya tentang Conditional Sentences, simak rangkuman materi berikut ini.

Baca juga: Conjunction dalam Grammar: Definisi, Fungsi, Jenis-jenis, Contoh, dan Cara Penggunaan

Conditional Sentences

Mengutip dari ef.com, berikut ini penjelasan setiap tipe kalimat pengandaian.

Type 0

Tipe nol digunakan ketika waktu yang dirujuk adalah sekarang atau selalu (now or always) dan situasinya nyata dan mungkin (real and possible).

Kondisi nol sering digunakan untuk merujuk pada kebenaran umum.