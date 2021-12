Mengenal 9 Jenis Adverbial Clause, Rumus, Penjelasan Singkat, dan Contoh Penggunaan dalam Kalimat

TRIBUNNEWS.COM - Ada berbagai jenis kata keterangan atau Adverb dalam bahasa Inggris.

Adverb digunakan untuk menjelaskan suatu kalimat sesuai jenis keterangan yang ingin di tambahkan, misalnya keterangan waktu, sikap, dan lain-lain.

Kata keterangan atau Adverb dapat menggunakan satu kata sederhana, namun adverb juga dapat berbentuk kalimat.

Kalimat yang berfungsi sebagai kata keterangan disebut Adverbial Clause.

Selengkapnya tentang Adverbial Clause, simak rangkuman berikut ini.

Adverbial Clause

Mengutip dari masterclass.com, kata keterangan disebut juga klausa adverbial (Adverbial clause).

Adverbial clause mengandung subjek, predikat, dan konjungsi subordinatif.

Fungsi Adverbial clause adalah memodifikasi kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan lainnya.

Adverbial clause biasanya dimulai dengan subordinating conjunction seperti (after, in order to, as, before, where, while).