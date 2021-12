Novel-Novel Tetralogi yang Sasar Gen-Z dan Milenial Ini Laris Manis di Pasaran

Penulis novel Ita Kurniawati. Dua karya novelnya yang laris dipasaran mendapat pinangan MD Entertainment untuk dijadikan konten digital series di platform OTT (Over the Top).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Minat baca kalangan Gen-Z dan milenial terhadap novel-novel bergenre series saat ini terbilang tinggi.

Dua novel tetralogi yang dirilis penerbit Akad membuktikan hal itu. Dua novel yang dimaksud adalah novel “Areksa” yang telah dirilis pada 10 Mei 2021 dan “Samuel” yang baru saja dirilis pada 2 September 2021.

Dua novel itu tercatat laris manis.

“Saat pertama kali diluncurkan, tepatnya pada saat pre-order, novel ‘Areksa’ berhasil terjual 6.000 eksemplar. Sampai saat ini, novel tersebut sudah terjual lebih dari 15.000 eksemplar. Sementara itu, untuk novel ‘Samuel’, penjualan saat Pre-Order mencapai 20.000 eksemplar. Sampai saat ini, novel ‘Samuel’ sudah terjual lebih dari 27.000 eksemplar,” kata Andri Agus Fabianto, Direktur Utama Penerbit Akad, dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/12/2021).

Kedua novel yang menyasar segmen Gen-Z dan milenial itu merupakan novel tetralogi yang diterbitkan Akad.

Dua novel tetralogi lainnya, “Eccedentesiast” dan “Marveluna”, masing-masing akan dirilis pada akhir Februari dan akhir Juni 2021.

Keempat novel tetralogi itu ditulis oleh Ita Kurniawati, milenial yang lahir 10 Desember 2003. Saat ini, penulis bernama pena “MartabakKolor” atau “ItaKrn” ini tengah duduk di bangku SMA.

Novel “Areksa” bercerita tentang Areksa, sosok cowok tampan, bijaksana, keras, sekaligus menakutkan. Selain Ketua OSIS di SMA Taruna Bakti, ia juga wakil ketua dari Diamond Gang, geng motor.

Di novel ini diceritakan juga bagaimana romansa terjadi antara Areksa dan Alona, hingga perpecahan persahabatan.

Sementara itu, novel “Samuel” berkisah tentang tokoh Samuel Erlangga, seorang yang tegas, keras, layaknya singa ketika menghadapi rivalnya.

