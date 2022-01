Pelajar Harus Tetap Berprestasi di Tengah Pandemi Covid-19

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi para pelajar untuk tetap berprestasi di tengah keterbatasan.

Pembina OSIS SMA Semesta Jumiko mengatakan prestasi tetap dapat diukir para pelajar di tengah pandemi Covid-19 lewat Semesta Day.

"Dalam Semesta Day 2022, Sekolah Semesta mengajak seluruh pelajar Indonesia dari jenjang TK hingga menengah atas untuk mengikuti perlombaan dan terus berprestasi di tengah pandemi," ujar Jumiko melalui keterangan tertulis, Senin (3/1/2022).

Semesta Day 2022 digelar Sekolah Semesta dari Semarang, Jawa Tengah dengan mengusung tema ‘Uniting Diversity In The Midst of Pandemic’.

Acara tahunan yang dilaksanakan untuk merayakan ulang tahun Semesta BBS Semarang ini akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari sampai 29 Januari 2022.

"Semesta Day merupakan salah satu media dan sarana yang tepat bagi para guru dan siswa untuk bisa menumbuhkan karakter peserta didik yang berani, sopan dan berjiwa kompetitif. Sehingga muncul generasi muda yang berdaya saing maju, berkompeten, dan berbudi pekerti luhur di lingkungan masyarakat," jelas Jumiko.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kata Jumiko, merekomendasikan kegiatan Semesta Day sebagai sarana pelajar Indonesia untuk berprestasi.

Tahun ini ada berbagai jenis lomba yang diselenggarakan di acara Semesta Day.

Lomba pertama GASIBU yang bisa diikuti oleh pelajar Indonesia yang mempunyai bakat dalam seni.