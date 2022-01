LSPR Bangun Kolaborasi Dua Kampus Indonesia-AS, dari Riset Bersama hingga Pertukaran Dosen

LSPR Communication and Business Institute sukses menggelar Hybrid MOU Signing Ceremony dengan New York Film Academy, USA, Kamis (20/1/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LSPR Communication and Business Institute sukses menggelar Hybrid MoU Signing Ceremony dengan New York Film Academy, USA, Kamis (20/1/2022).

Ini merupakan MoU pembaruan kerjasama kedua lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya telah ditandatangani pada 1 Juli 2012 dan kini kerjasama ini diperbaharui hingga 2027.

Kedua pihak sepakat saling berbagi komitmen dalam bentuk internasionalisasi pendidikan tinggi, promosi kerjasama akademik dan penelitian internasional dalam membangun kemitraan kolaboratif.

Kerjasama kedua kampus mencakup pertukaran dosen dan staf, program pertukaran mahasiswa dan program studi di luar negeri, konferensi bersama, kerjasama lokakarya dan/atau pelatihan, dan kerjasama penelitian dan untuk peluang lain untuk bentuk kerjasama atau perjanjian kemitraan yang potensial di masa depan.

“Dengan suksesnya implementasi kolaborasi dari tahun-tahun sebelumnya seperti kegiatan Study Tour, Workshops dan Study Abroad, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta dan NYFA sangat antusiasme untuk bekerja sama dalam program-program lainnya," ujar Dr (H.C) Prita Kemal Gani, CEO Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta dalam keterangannya, Kamis.

"Hal ini sesuai dengan komitmen LSPR dalam memberikan pendidikan kelas dunia dan membuat kompetensi global lulusan," imbuhnya.

Melarissa Sjarief, salah satu Alumni New York Film Academy yang berasal dari Indonesia dan penerima beasiswa Fulbright yang pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa mengaku bisa belajar banyak hal , budaya, koneksi, profesional, script writer.

"Saya menikmati perkuliahan saya di NYFA. Semoga dengan kolaborasi ini, mahasiswa LSPR bisa mendapatkan experience yang luar biasa, dan dapat menghasilkan film maker hebat dan profesional," ungkapnya.

Penandatanganan MOU tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari New York Film Academy, Mr. Jim Miller (Vice President of Strategic Initiatives), Dr. Darrius Douglas (Vice President of Enrollment, Ms. Lizzie Sack (Director of Agency Relations), dan Ms. Helen Burkart (Associate General Counsel & Compliance Officer).

Kemudian Dr Andre Ikshano (Rector), Mr Mikhael Yulius Cobis, M.Si, M.M (Dean of Faculty of Communication), Ms Greta Ariati Mulyosantoso (Deputy Head of Performing Arts Communication), Ms. Maylaffayza Wiguna (Assistant Head of Performing Arts Communication), dan LSPR Management.

Ms Monica Dewi (New York Film Academy Alumni from Indonesia), Ms Patricia Puspitasari (American Chamber Policy Advocate), Rosalina RaMadhani (Cultural Affairs Specialist - @america United States Embassy Jakarta) dan perwakilan dari EdUSA yang juga turut hadir dan menyaksikan upacara penandatanganan nota kesepakatan antara LSPR dan NYFA.