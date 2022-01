Laksanakan Prosesi Wisuda ke-83, Wisudawan Unissula Dimotivasi Jadi Pribadi yang Tangguh

TRIBUNNEWS.COM - Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang mengadakan prosesi wisuda ke-83 yang diikuti 802 peserta wisuda dilaksanakan di auditorium kampus Unissula (29/1/2022).

Rektor Unissula Assoc Prof Drs Bedjo Santoso MT PhD menyampaikan harapannya agar para wisudawan menjadi pribadi-pribadi yang memberikan manfaat bagi orang lain.

“Kalian adalah Sultan Agung- Sultan Agung muda yang harus bersiap untuk menjadi pemimpin yang adil dan mensejahterakan”, ungkap Bedjo Santoso.

Oleh karenanya ia meminta mereka untuk tidak mudah putus asa saat ditempa oleh berbagai cobaan dan ujian. “Yang membedakan batubara dan permata adalah pada kekuatan menghadapi tempaan. Jadilah pribadi yang kuat dan terus mengasah serta memperbaiki diri”, tambah Bedjo Santoso.

Rektor juga mengucapkan terima kasih atas prestasi yang berhasil diraih oleh civitas akademika dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Prestasi di bulan Desember antara lain: Wali Kota Semarang memberikan penghargaan atas prestasi dan peran serta Unissula dalam penanganan Covid- 19 di Kota Semarang. Unissula menjadi sentra vaksin Covid 19 selama tiga bulan yang melayani ribuan warga di Semarang dan sekitarnya.

Mahasiswa Teknik Sipil Syafaatul Rohmah meraih juara III nasional desain masjid kampus 3 Universitas Abdurrab Pekanbaru. Mahasiswa prodi Teknik Informatika M Faris terpilih menjadi peserta studi independen pengembang aplikasi android PT Presentologics (Dicoding Indonesia).

Mahasiswa-mahasiswa Unissula yang tergabung dalam UKM PSHT meraih berbagai prestasi di kejuaraan Bandung Lautan Api Championship 3 tingkat nasional. Mereka adalah Rizki Maulana, Ahmad Nabih, Siti Evita, Muhammad Menem, Johanda Saputra, Ernawati, Perdanang Putra, Candra Irawan, dan Hasan Rosidi.

Empat prodi Fakultas Ekonomi yaitu Magister Manajemen, S1 manajemen, S1 Akuntansi dan D3 Akuntansi berhasil meraih akreditasi unggul dari BAN PT. Sementara Prodi S3 Ilmu Manajemen meraih Akreditasi Baik Sekali dari BAN PT.

Unissula juga menambah kuantitas jurnal ilmiah dengan diluncurkannya jurnal Kebidanan Indonesia Journal of Medical and Pharmaceutical Science serta Journal of Midwifery and health Science of Sultan Agung. Guna meningkatkan layanan pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang lebih berkualitas, telah dimulai proses pembangunan gedung baru Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi.

Adapun prestasi di bulan November antara lain: Firdaus Choir meraih medali emas kategori Folksong dan popular music serta meraih medali perak pada kategori Mix Choir dalam 8th Satya Dharma Gita Choir 2021 di Undip.