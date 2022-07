Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 5 Bagian C: Unsur-unsur Berita

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Bab 1 halaman 4 dan 5.

Pada Bab 1 ini, siswa akan mempelajari unsur-unsur berita.

Ada 5W + 1H, yakni What (apa), who (siapa), where (di mana), where (kapan), why (mengapa) dan how (bagaimana).

A. Manakah berita yang mengandung informasi di bidang pendidikan?

1. Peralatan praktikkum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam

Jawaban: Bukan, karena merupakan berita pencurian.

2. Penyelenggaraan lomba menulis cerpen oleh dinas kabupaten pada awal bulan depan.

Jawaban: Ya, karena menulis cerpen merupakan informasi di bidang pendidikan.

3. Bapak kepala sekolah kami baru saja menghadiri undangan pernikahan keluarganya di balai kelurahan.

Jawaban: Bukan, karena informasi tersebut merupakan informasi pribadi, bukan termasuk informasi di bidang pendidikan.