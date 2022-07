Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 24 25 26, Think Globally Act Locally

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 24 sampai 26 yang bertemakan Think Globally Act Locally

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 24 sampai 26 ini berisi percakapan sehari-hari dalam Bahasa Inggris.

Orangtua atau wali murid dapat mengoreksi pekerjaan siswa dengan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 24 sampai 26 yang tertera dalam artikel ini.

Sebelum melihat jawaban ini, siswa dianjurkan untuk mengerjakan soal Bahasa Inggris halaman 24-26 terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 24

Pertanyaan soal bahasa Inggris Kelas 9

Siti’s advice

Dialogue 1

Lina: “What for do we need to eat various kinds of healthy food?”

Siti: “To stay healthy.”

Dialogue 2