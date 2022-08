Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 18: Reflection Learning Process

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 SMP/MTs di halaman 18.

Kunci jawaban dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Buku paket Bahasa Inggris kelas 8 SMP/MTs berjudul "When English Ring's a Bell".

Pada halaman 18, siswa diminta menulis jurnal (catatan pribadi) tentang pelajaran yang sudah diterima.

Kunci Jawaban Halaman 18

In our journal, every one of us will handwrite our reflection on our learning process.

We will use English or Bahasa Indonesia.

Jawaban:

1. I have just learnt to make sentences using simple present tense.

2. The activities I like most were practice conversation with my classmates.

3. The activities I found most difficult were find correct vocabulary.

4. What I need to do better is practicing tenses in a dialogue.

Disclaimer:

- Jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Beberapa jawaban bisa berbeda dan tidak terpaku seperti di atas.

