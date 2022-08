Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman 19 20 21 Soal Pilihan Ganda Bab 1 Meyakini Kitab-kitab Allah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban buku Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti kelas 8 halaman 19 20 21 soal pilihan ganda.

Kunci jawaban buku PAI dan BP kelas 8 halaman 19 20 21 ini ditujukan kepada orangtua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar.

Sebelum menengok kunci jawaban pastikan siswa terlebih dahulu menjawab soal sendiri.

Latihan soal halaman 19 20 21 membahas materi Bab 1, yaitu Meyakini Kitab-kitab Allah, Mencintai Al-Qur’ān.

Kunci Jawaban PAI kelas 8 halaman 19 20 21:

1. Meyakini keberadaan kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah berarti kita harus....

a. mempercayai dan mengamalkan semua isi kitab Allah Swt.

b. percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Swt.

c. percaya dan mengamalkan semua kitab-kitab yang ada

d. menganggap bahwa al-Qur’ān saja yang perlu dipercayai

Jawaban : B

2. Dalam al-Qur’ān disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 Rasul. Keempat Rasul tersebut adalah....

a. Nuh a.s, Ibrahim a.s, Musa a.s, Muhammad Saw

b. Musa a.s, Ibrahim a.s, Isa a.s, Muhammad Saw

c. Nuh a.s, Dawud a.s, Isa a.s, Muhammad Saw

d. Musa a.s, Dawud a.s, Isa a.s, Muhammad Saw