TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris kelas 8 halaman 37 bagian Collecting Information Chapter 3, We Know What To Do.

Kunci jawaban ini untuk buku bahasa Inggris kelas 8 kurikulum 2013 dengan tema 'When Englis Rings a Bell'.

Kunci jawaban berupa menulis apa yang harus dilakukan sesuai kalimat keterangan pada setiap nomor.

Artikel ini dapat digunakan orang tua atau wali murid untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Siswa diharapkan mengerjakan terlebih dahulu secara mandiri.

Kunci Jawaban Kelas 8 Halaman 37

1. We have 2 tests tomorrow, English and IPS.

- You Should not go to the game. You Should study for the tests.

2. I don’t know the meaning of ‘row’.

- You should look it up in the dictionary yourself. You should not depend on others all the time.