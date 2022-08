Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 20, Terjemahan Teks Pola Hidup Sehat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban dan terjemahan Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 20.

Materi berupa menerjemahkan beberapa teks deskripsi.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 20 adalah menerjemahkan teks dan membaca dengan jelas.

Teks deskripsi terdapat di halaman 20 bagian Observing and Asking Questions.

Orang tua atau wali murid dapat mendampingi siswa menerjemahkan teks Bahasa Inggris kelas 9 halaman 20.

Siswa sebaiknya menerjemahkan terlebih dahulu sebelum melihat jawaban pada artikel ini.

Kunci jawaban bahasa Inggris kelas 9 halaman 20

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 14, 15 Associating: Menulis Percakapan Sesuai Situasi

Teks 1

soal bahasa inggris kelas 9 halaman 20 - Kunci jawaban dan terjemahan bahasa inggris kelas 9 halaman 20

We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, eeg, fish, tofu, and tempe to be healthy.

Terjemahan: Kita harus makan dengan cukup sayur, buah, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe untuk menjadi lebih sehat.