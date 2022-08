Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 27 Bagian Reflecting: 'In Order To' And 'So That'

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 27 bagian Reflecting kurikulum 2013 revisi 2018 dengan sub tema Think Globally Act Locally.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 27 dalam artikel ini juga disertai dengan terjemahannya.

Kunci jawaban berupa mengisi dua kalimat rumpang yang mengarah pada materi.

Berikut kunci jawaban bahasa Inggris kelas 9 halaman 27

Kunci jawaban halaman 27 Reflecting

We will work in group to reflect on our learning.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 20, Terjemahan Teks Pola Hidup Sehat

We will discuss to complete the statements in the box.

Now i know that 'so that', 'in order to', or 'to' are used to state the purpose of doing something, for example .. ( get some examples of using each conjunction from the text you have learned.

Terjemahan: Sekarang aku tahu 'sehingga', 'agar', atau 'untuk' digunakan untuk menyatakan tujuan melakukan sesuatu.

we use "What for ... ", for example ..