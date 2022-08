Pendaftaran Beasiswa BRI Dibuka hingga 2 September 2022, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

TRIBUNNEWS.COM - Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah membuka kembali pendaftaran beasiswa BRILiaN Scholarship 2022.

Beasiswa BRI atau BRILiaN Scholarship 2022 adalah beasiswa yang ditujukan kepada mahasiswa terpilih dengan tujuan meningkatkan kompetensi Penerima beasiswa melalui program yang telah disusun.

Dengan adanya program beasiswa BRI ini, nantinya para penerima diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM.

Program Beasiswa BRI ini ditujukan bagi mahasiswa berprestasi jurusan IT dan Non IT.

Pendaftaran program beasiswa BRI ini telah dibuka sejak 2 Agustus 2022 hingga 2 September 2022.

Adapun pendaftaran beasiswa BRI ini dapat diakses melalui laman e-recruitment.bri.co.id/beasiswabrilian.

Lalu apa saja syarat pendaftaran beasiswa BRI?

Baca juga: Akademi Bulutangkis Marcus Gideon Buka Beasiswa Buat Atlet Muda Perempuan

Syarat Pendaftaran Beasiswa BRI

1. Syarat Pendaftaran Beasiswa BRI untuk Mahasiswa Berprestasi dengan jurusan Non IT:

- Hukum