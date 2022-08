Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 12,13 Let's Practice Part D: Complete The Conversation

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 12, 13 Let's Practice Bagian D: Complete The Transactional Conversation.

Kunci jawaban dalam artikel ini hanya berlaku untuk buku bahasa Inggris kelas 11 Chapter 1 Offers and Suggestions dalam kurikulum 2013 revisi 2018.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 halaman 12, 13 berupa melengkapi percakapan di setiap tempat yang diperintahkan.

Kunci jawaban sebagai pedoman untuk orang tua atau wali murid dalam proses pembelajaran pengoreksian pekerjaan siswa.

Siswa dianjurkan mengerjakan soal dengan mandiri, sebelum melihat jawaban.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 12, 13

D. Complete the transactional conversations based on the suggestions and offers given below. The first one is done for you.

2. At the Hotel

This conversation is between a concierge at a hotel and a customer:

Receptionis : Good evening. Can I help you?