Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 135 Collecting Information Paragraph 1: Dayang Sumbi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 135 bagian collecting information.

Kunci Jawaban pada halaman 135 ini berupa melengkapi paragraf yang menceritakan tentang Dayang Sumbi.

Dalam paragraf tersebut, terdapat kunci jawaban acak yang harus diurutkan siswa sesuai kalimat.

Setiap kalimat saling berkaitan karena masih dalam satu susunan paragraf.

Artikel ini dibuat untuk Orang tua atau wali murid sebagai acuan dalam mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat artikel ini.

Simak kunci jawaban bahasa Inggris kelas 9 halaman 135.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 135

Paragraph 1

Dayang Sumbi was a __ (jawaban: beautiful)__ and kind-hearted princess, but _(jawaban: sometimes)_ she was very lazy.