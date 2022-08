Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 133, Vocabulary Builder: Match The Words

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 133 bagian Vocabulary Builder Match The Words.

Kunci jawaban berupa mencocokkan kata bahasa Inggris dengan terjemahannya.

Kunci jawaban dalam artikel ini hanya untuk buku bahasa Inggris kelas 10 kurikulum 2013 revisi 2018.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini yang berisi kunci jawaban untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Siswa sebaiknya mengerjakan terlebih dahulu secara mandiri.

Simak kunci jawaban bahasa Inggris kelas 10 halaman 133.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 173 Comprehension Questions: Malin Kundang

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 133

soal bahasa inggris kelas 10 halaman 133 - kunci jawaban bahasa inggris kelas 10 halaman 133 (Tangkap layar pdf buku bahasa inggris kelas 10)

Vocabulary Builder

Match the words with their Indonesian equivalents. Compare your work to your classmate’s.

- descent (noun) : keturunan