Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 71: There Are Many Things In The Living Room

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 71 tentang 'There are many things in the living room'.

Kunci jawaban termasuk dalam kegiatan Observing and Asking Questions chapter IV This is My World.

Kunci jawaban berupa mengamati gambar benda di sekitar ruang tamu dan menuliskan nama-nama benda beserta posisinya.

Gambar ilustrasi ruang tamu dan benda-benda disekitarnya tercantum pada halaman sebelumnya.

Artikel yang berisi kunci jawaban ini, sebagai pedoman untuk orang tua atau wali murid dalam proses pembelajaran pengoreksian pekerjaan siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 71

Observing and Asking Questions

Observing and Asking Questions

We will tell the names of the things in the living room, their numbers and their locations.

There are many things in the living room.