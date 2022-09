Contoh Soal UTS Bahasa Indonesia dan Matematika Kelas 11 Beserta Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Tengah Semester (UTS) kelas 11 beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UTS ini terdiri dari materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika.

Soal dan kunci jawaban hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal UTS ini.

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada huruf A, B, C, D, dan E di bawah ini!

Bahasa Indonesia

Perhatikan paragraf berikut ini!

Musim kemarau atau musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipenuhi oleh system muson. Untuk dapat disebut musim kemarau, curah hujan per bulan harus di bawah 60 mm per bulan (20 mm per dasarian) selama tiga dasarian berurut-turut. Wilayah tropika di Asia Tenggara dan Asia Selatan,Australia bagian timur laut,Afrika dan sebagian Amerika Selatan mengalami musim ini. Musim kemarau adalah pasangan dari musim penghujan dalam wilayah dwimusim. Musim kemarau panjang adalah musim kemarau yang sangat panas dalam jangka waktu yang panjang. Gejala ENSO dikenal dapat memperpanjang durasi musim ini sehingga mengakibatkan kekeringan berkepanjangan.

1. Paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur teks eksplanasi yang merupakan bagian ....

A. pernyataan umum

B. tesis

C. deretan penjelas

D. orientasi

E. interpretasi