TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris kelas 10 halaman 54 bagian Reading: Tanjung Puting National Park.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakana artikel yang berisi kunci jawaban ini sebagai acuan pembelajaran.

Pastikan siswa mengerjakan terlebih dahulu.

Reading

Task 2: Answer the following questions briefly

1. Based on the text, can you guess what ecotourism is? Give some examples of other ecotourism destinations.

Jawaban: Ecotourism is a kind of tourism in which tourist visit pristine, undisturbed natural areas. For example: Taman Nasional Komodo