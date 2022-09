Contoh Soal UTS SMP Kelas 7 Semester 1 Mata Pelajaran Bahasa Inggris Dilengkapi Kunci Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal dan kunci jawaban ujian tengah semester (UTS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 7 semester 1 mata pelajaran Bahasa Inggris.

Contoh soal dan kunci jawaban UTS SMP Kelas 7 dalam artikel ini dapat digunakan sebagai panduan belajar bagi siswa untuk penguat materi.

Contoh soal ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda, beserta kunci jawabannya.

I. Soal Pilihan Ganda

Baca juga: Contoh Soal UTS Kelas 3 Semester 1 Subtema 3 dan 4, Beserta Kunci Jawaban

1. How many students are in every classroom?

a. Twenty one

b. Thirty one

c. Twenty two

d. Thirty two

Jawaban: b