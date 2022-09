Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 154 Collecting Information, Dayu's Statements

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris kelas 8 Halaman 154 bagian Collecting Information, Dayu's statements about her in the past.

Kunci jawaban berupa menuliskan pernyataan Dayu tentang dirinya di masa lalu.

Pada halaman sebelumnya, terdapat deskripsi mengenai Dayu di masa lampau yang dapat dijadikan petunjuk kunci jawaban.

Artikel yang berisi kunci jawaban ini, dapat digunakan orang tua untuk mengoreksi jawaban siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan dan memahami materi terlebih dahulu.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 39, Reflecting Give Suggestions or Advice Sentence

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8, Halaman 154

Collecting Information

Soal bahasa inggris kelas 8 halaman 154 - Berikut ini kunci jawaban bahasa inggris kelas 8 Halaman 154 (Tangkap Layar pdf buku bahasa Inggris kelas 8)

We will work in groups. We will handwrite Dayu's statements about her in the past.

Here are what we will do. First, we will study the statements in the example carefully.

We will handwrite Dayu's other statements fom her other entries about her in the past in our notebook.