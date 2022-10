Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 89 Collecting Information: Identify Animals Habits

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 89, Collecting Information: Identify Animals

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 89 terdapat dalam Chapter VII: My Uncle is a Zookeeper, kurikulum 2013 revisi 2018.

Orangtua atau wali murid dapat menggunakan artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris sebagai contoh untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Siswa mengerjakan terlebih dahulu sebelum melihat artikel yang berisi kunci jawaban Bahasa Inggris.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 89

Collecting Information

We will look closely at the descriptions of the animals.

We will use a table to analyze the information about them.

Soal Bahasa Inggris kelas 8 halaman 89 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 89, Collecting Information: Identify Animals (Tangkap laayr buku pdf Bahasa Inggris)

1. Elephants

Habitat: Africa and Asia.